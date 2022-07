El Ontijazz incluye a The Pickin Boppers y la Lírica Big Band con la olleriense Eva Romero

El XIV Festival Ontijazz volverá a traer a Ontinyent a destacados grupos valencianos de swing, jazz y blues, que actuarán al aire libre, en plena Plaça de la Concepció. El festival, que tendrá lugar los jueves 21 y 28 julio, es una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Ontinyent y la academia de música Ad Libitum, que en los últimos años se organiza en homenaje a su impulsor, Luis Martínez, y que se incluye también en la programación de «Cultura de Barri». El concejal de Cultura, Àlex, Borrell; Lluís Muñoz, de Ad Libitum; y Luis Martínez, hijo del impulsor, presentaron ayer la programación del festival.

El jueves 21 de julio actuará el grupo The Pickin Boppers, que fusionan el swing y jazz con rhythm and blues y rock and roll de los años 50 y 60. Entre los componentes están David Garzinsky a la guitarra, Gerard Vercher al saxo, Jesús López a la batería y el ontinyentí Tonete Puerto al contrabajo. Será a las 22:30 horas.

La segunda actuación será el 28 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, con la Lírica Big Band, un grupo creado y dirigido por el trombonista Kako Rubio, formado por 18 músicos de reconocido prestigio, que en esta ocasión contarán con la participación de la cantante de l’Olleria Eva Romero.

Este año, cada establecimiento hostelero participante ofrecerá su propio menú y oferta gastronómica especial, según explicó Luis Martínez. El edil de Cultura, Àlex Borrell, destacó que el festival «se ha convertido ya en uno de los eventos culturales más esperados de julio»; mientras que Lluís Muñoz, de Ad Libitum, definió la programación de este año como «muy interesante, con destacados músicos valencianos, algunos de ellos y ellas de la comarca».