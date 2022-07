Cierra la «escoleta» de Cerdà al tener solo cuatro alumnos matriculados

Cerdà no abrirá el próximo curso 2022-2023 la Escoleta Infantil Santa Teresa, para niños y niñas de 0 a 3 años, por no alcanzar el número de alumnos requerido para su apertura. El que iba a ser el primer curso de la escuela «legalizada» y adaptada a la normativa de la Conselleria d’Educació necesitaba unos 11 alumnos para funcionar el curso que comienza el próximo mes de septiembre con la financiación municipal, pero el servicio no ha llegado a cubrir estas plazas y el consistorio ha decidido no abrir la escuela el próximo curso, con vistas a hacerlo el siguiente con una mayor aportación económica para cubrir el servicio, aunque no se alcance a este número máximo de alumnos.

El servicio de guardería en Cerdà, población de 345 habitantes (INE 2021), se ofrecía con una maestra que atendía a los niños y niñas de las familias que lo solicitaban, una guardería que no cumplía la normativa autonómica para funcionar como escuela infantil municipal, por lo que el ayuntamiento presidido por José Luis Gijón inició hace tres años los trámites para legalizar el centro con la pertinente licencia que les permitiera operar como escuela infantil municipal. El gobierno local aportó toda la documentación necesaria para conseguir la aprobación de la conselleria: se requieren, entre otros trámites, contar con una ordenanza municipal que regule las tarifas y el reglamento de funcionamiento del centro, así como una bolsa de trabajo para maestros. El Ayuntamiento de Cerdà aprobó la ordenanza, estableció las tarifas y el reglamento y abrió una bolsa para profesores y aportó toda la documentación. Y la Conselleria d’Educació concedió a principios de este año la licencia para la creación de la escuela infantil municipal de Cerdà. Con la autorización de la conselleria, el ayuntamiento planteó la apertura de la escoleta con la gestión delegada en una empresa. Pero en este caso el coste se elevaba a unos 30.000 euros para los 11 alumnos, lo que suponía que cada uno de ellos pagase más de 300 euros para asistir, un coste que el consistorio consideró demasiado elevado para las familias. Planteó entonces asumir la gestión por parte del ayuntamiento, con una inversión de unos 14.000 euros pero con la necesidad de contar con 11 alumnos. El ayuntamiento lanzó una campaña para atraer a familias de la localidad y de otros municipios para que matricularan a sus hijos en el centro infantil de Cerdà, pero a finales de junio, con el plazo cumplido para preparar el próximo curso, solo cuatro familias realizaron la preinscripción en la escuela (dos de Cerdà, una de l’Alcúdia de Crespins y otra de Canals), con lo que no se llegaba al mínimo requerido. Ayuda económica a las familias El alcalde de Cerdà, José Luis Gijón, explicó ayer a Levante-EMV que con los cuatro alumnos el servicio no era viable para el consistorio «y, tras reunirnos la corporación municipal, decidimos no abrir el próximo curso, ya que los costes serían inasumibles para las arcas municipales, una decisión que también ha sido aprobada por el pleno», remarcaba el primer edil. Gijón se ha reunió también con las cuatro familias para explicarles la situación, «que han entendido perfectamente», y el consistorio se ha comprometido a abonarles una ayuda de 3.000 euros para minimizar la situación y ayudar a las cuatro familias en los costes que puedan asumir por no disponer del servicio en Cerdà. «Les daremos una ayuda de 2.000 euros este año y 1.000 en 2023. Es lo máximo a lo que hemos podido llegar», manifestaba el munícipe. El alcalde de Cerdà lamentaba no poder abrir este próximo curso la escuela infantil municipal, pero afirmaba que «ya tenemos una escoleta legalizada, autorizada, con un reglamento interno, una ordenanza reguladora y una bolsa de trabajo de profesorado. Todo preparado para que se si considera oportuno el próximo año o el otro, se pueda disfrutar del centro». «De cara al año que viene es más fácil porque en el presupuesto podemos asignar una partida mayor, con mas dinero, para que se pueda abrir la escuela aunque haya menos alumnos», concluía el alcalde de Cerdà.