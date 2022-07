Xàtiva i l’aniversari del nou eixample

Enguany Xàtiva ha commemorat moltes dates històriques com la fi de la Germania, el mil·lenari del Collar de la Coloma, o el bicentenari de la província de Xàtiva, entre d’altres. Nosaltres ens sumem a les celebracions parlant de la prolongació de l’albereda, en el que hui es coneix com a avinguda de Selgas, un projecte d’iniciativa pública que va comptar amb suport privat a través del mecenatge impulsat per Bruschetti i la família Selgas, de les que en tantes ocasions hem parlat a través d’aquests articles. Fem un breu recordatori de com s’inicia aquest gran eixample que delimità la nova Xàtiva de la intramurs.

La història del nou projecte urbanístic començà a inicis d’agost de 1921, quan l’ajuntament va decidir cedir al Ministeri de Guerra una sèrie de terrenys més enllà de l’Albereda, a cavall entre l’estació i la plaça de bous. En conseqüència, es va obrir tot un gegant procés d’expropiació amb dues opcions. Cessió voluntària pel preu estipulat per les autoritats, o a la força, si hi havia negativa per part dels propietaris. Sobre el solar resultant finançat pel consistori s’hi hauria d’alçar un Quartell nou que vinguera a substituir a l’antic de Sant Francesc.

El Ministeri de Guerra mai va complir la seua part del tracte. La caserna no es va fer i durant dècades aquell espai va ser utilitzat per situar la fira de cavalleries de la Fira de Xàtiva, o com a camp d’instrucció militar. Malgrat tot, aquell conveni, va servir per a iniciar un gran projecte d’eixample que partint d’Albereda volia urbanitzar tot un perímetre que buscava integrar l’estació dins del nucli urbà de Xàtiva. A novembre, Attilio Bruschetti anunciava que part de la fortuna de la seua dona, Carmen Pérez, aniria a parar a la ciutat. Part dels diners s’utilitzaren per a invertir també en el naixement de la nova Xàtiva, que buscava allunyar-se de la ciutat emmurallada.

Un projecte que gaudia d’un unànime consens polític a escala local, tot el contrari del que ocorria en l’àmbit nacional, en un país com ara, sumit en un ambient de crispació política generalitzat, on els partits s’ofegaven en personalismes, insults, i corrupteles. I, desgraciadament, al contrari que hui, amb una situació molt pitjor, en estar el país corcat per la violència política i el colonialisme a la força, amb un protectorat marroquí en peus de guerra, al qual Xàtiva enviava joves reclutes pobres sense capacitat econòmica per a redimir-se de tan tràgic destí.

A gener de 1922, el domini del govern local tornava als conservadors de José Romero. L’estrany lideratge d’un alcalde republicà en temps d’Alfonso XIII arribava a la seua fi, després de la dimissió de Lino Casesnoves. Malgrat les diferències ideològiques, tots els partits eren conscients de fomentar el major creixement urbanístic de la ciutat fins a aquell moment. Xàtiva demandava nous espais on ubicar indústries i habitatges, davant el creixement econòmic i poblacional que patia la ciutat en aquells feliços anys 20.

José Romero justificava l’emplaçament d’aquest projecte amb les següents paraules: «el puesto más natural y conveniente para un ensanche sería la zona comprendida entre el paseo de la Alameda y la vía férrea a partir de los solares en que ha de construirse el nuevo cuartel de infantería siguiendo a dirección oeste, cuya zona por sus inmejorables condiciones y proximidad a la estación del ferrocarril… es la preferida para edificar». Però a més, volia que a la naixent nova Xàtiva es respirara qualitat de vida. «…reducir el tránsito rodado, construcción de travesías para enlazar todos los caminos y carreteras, adecentamiento de calles y canalización de aguas potable».

Assabentat el mecenes local, Attilio Bruschetti, decideix participar d’aquest projecte, fent donació de 20.000 pessetes per enderrocar un molí sense que açò vinguera a fer minvar el llegat donat per la seua dona, Carmen Pérez Pascual, a la ciutat de Xàtiva. El molí era propietat de José Genis Mollà i estava dedicat a la fabricació de guix. Es situava a prop del llavador públic, ben a prop de la Porta de Cocentaina. Prèviament, Carmen ja hi havia sufragat la coberta del llavador i la reforma de la Font dels vint-i-cinc dolls.

Per tot açò, l’ajuntament va decidir fer-li un homenatge i aprofitar l’ajuda per a transformar aquella històrica eixida de la Xàtiva intramurs en direcció als millors arrossars de la ciutat, transformadora a més de primeres matèries, i de beuratge d’animals en un passeig-jardí, que servirá a més de «enlace de las carreteras del estado con la estación del ferrocarril, mejora tan deseada que evitara los prejuicios y molestias que ocasiona el tránsito rodado por el interior de la población». El diputat provincial Ricardo Sanz va visitar molts despatxos de València i Madrid per a aconseguir les subvencions del govern central, i els projectes necessaris per a fer enllaçar les principals carreteres provincials amb l’estació.

Xàtiva fixava així la creació d’un nou eixample amb l’objectiu d’integrar la nova caserna, la plaça de bous i l’estació dins del perímetre urbà, a més de satisfer les necessitats determinades pel creixement de la població, amb la creació de nous habitatges, i la demanda de major sòl, per a instal·lar noves indústries, que a més d’espais plans i amples, demandaven la millor comunicació amb el transport ferroviari i terrestre per a proveir-se de primeres matèries i exportar produccions. S’iniciava així una nova Xàtiva en la daurada dècada dels anys 20, que aniria creixent fins als anys cinquanta, ara fa cent anys, amb l’ajuda d’inversors privats com Bruschetti i Selgas, de les iniciatives dels quals anirem veient altres curiositats, que ajuden a entendre com es forjà aquesta vital via de comunicació i passeig de la Xàtiva d’ahir i d’hui.