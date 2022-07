Cierran la piscina municipal de Navarrés tras detectar una bacteria en las aguas

En plena ola de calor, con temperaturas que superan los 40 ºC en algunos puntos del territorio valenciano, y con la previsión de que aún podrían subir más las temperaturas en los próximos días —esta previsto que el calor extremo dure, como mínimo, hasta este viernes—, el Ayuntamiento de Navarrés se ha visto obligado a cerrar la piscina pequeña del polideportivo municipal. Y, precisamente, las altas temperaturas podrían estar detrás de la causa de este cierre, ya que se ha detectado la presencia de una bacteria en el agua, en el vaso pequeño, que se calienta más por las altas temperaturas y favorece la aparición de estas anomalías, y esta presencia de la bacteria ha motivado que el consistorio optara por clausurar la instalación hasta solucionar el problema.

Según ha explicado a Levante-EMV el concejal de Deportes, Pablo Cros, en los análisis diarios que se realizan en las aguas tanto del vaso grande como del pequeño del recinto polideportivo, se detectó una alteración del nivel del pH con lo que el estado de las aguas no cumplía los baremos fijados por la normativa aplicable en estos casos y desde la entidad local se optó por clausurar el uso hasta resolver este desajuste en el pH. La detección de la bacteria tuvo lugar en el análisis practicado el pasado martes por la mañana, e inmediatamente desde la instalación se cerró la piscina pequeña, la de chapapote, que fue la única de las dos del recinto donde se descubrió la presencia de la bacteria. El vaso grande ha permanecido abierto con total normalidad tras no detectarse la presencia de esta alteración del pH.

Cros expuso ayer que tras detectarse la anomalía en las aguas el martes por la mañana, y vetar el uso de la piscina afectada «hoy [por ayer] hemos procedido a vaciar la piscina y a limpiara. Mañana [por hoy jueves] volveremos a llenarla, analizaremos el agua y si está todo correcto volveremos a abrir la piscina», avanzó Cros. El concejal explicó que «los análisis de las aguas para comprobar su estado se hace periódicamente, cada día, antes de abrir la instalación, y hasta ahora no se había detectado la presencia de esta bacteria. El pasado martes, al analizar el agua, para comprobar el estado del cloro y del pH, los aparatos con los que se analizan las aguas revelaron la presencia de este problema en al pH y por ello optamos por cerrar la piscina». Añadía que «vimos que se había disparado el pH, probablemente por el elevado calor que ha afectado a una piscina pequeña, de poca profundidad y, por ello, poca agua, que se calienta más fácilmente que el vaso grande, y al ver que el agua no estaba en condiciones la cerramos». Pablo Cros recalcaba que en las dos piscinas del polideportivo «se hacen análisis cada día, para comprobar el estado de las aguas. La grande, con un vaso de unos 20 metros, no suele dar tantos problemas, se controla más, pero la pequeña, con menos agua, está más expuesta a estas cosas por las fuertes temperaturas».

Tras decretar el cierre de la piscina, el ayuntamiento avisó inmediatamente a la población a través de los canales municipales y las redes sociales, para que no hicieran uso de la instalación del vaso pequeño. Las piscinas del polideportivo de Navarrés se abrieron el pasado 1 de julio al público, con el inicio de la temporada de baño en la localidad, y han funcionado a pleno rendimiento y con normalidad. El concejal de Deportes indicaba que «no se había detectado nunca la presencia de esta bacteria en las piscinas del pueblo» y explicó que el año pasado ya se tuvo que cerrar la instalación, pero entonces fue «por una fuga en la piscina. Se vació, se limpió, se adecuó y volvimos a abrirla», indicó. Navarrés cuenta, además de con las piscinas municipales, con el lago de Playamonte, donde también acuden muchos vecino, por lo que han podido hacer frente a las altas temperaturas sin privarse del baño por el cierre de la piscina pequeña.