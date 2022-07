Las intensas lluvias de este año fortalecen la planta carnívora endémica de Enguera y Moixent

Crece en abrigos, taludes y barrancos de naturaleza calcárea y desde el año 2018 es uno de los grandes atractivos «botánicos» de la Sierra de Enguera. La «Pinguicula Saetabensis» fue descubierta por los investigadores Manuel Crespo, Mario Martínez-Azorín y María Ángeles Alonso; que ejercen como profesores en la Universidad de Alicante (UA).

Desde entonces, técnicos medioambientales de la Generalitat han censado y controlado cada año las poblaciones identificadas de esta planta carnívora endémica, que se han mantenido en torno a los 3.000 ejemplares en los conjuntos ubicados en los términos municipales de Enguera y Moixent.

Durante esta semana, los operarios de la firma pública Vaersa han realizado trabajos de campo en la zona, que han permitido certificar la buena salud de las poblaciones controladas, que se ha visto fortalecidas por las incesantes lluvias de este año.

Sus descubridores realizaron un trabajo a fondo para describir las particularidades naturales de una variedad que solamente se ha encontrado —de momento— en la Sierra de Enguera. Identificada en 1998, había sido confundida con otras de características similares ubicadas en Albacete o en la zona del embalse de Tous, por citar solo dos ejemplos cercanos.

El catedrático Manuel B. Crespo atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «estamos en contacto continuo con los técnicos que trabajan sobre el terreno. Hablamos de una planta muy peculiar, con un aspecto muy curioso. Se desarrolla en espacios en los que rezuma el agua, formados por rocas calcáreas. El agua ha penetrado a una distancia importante y gotea por las paredes húmedas. El terreno es poroso y crecen unos musgos concretos, que son su sustrato especial. Con los datos que pudimos compilar, nos dimos cuenta de que era una especie nueva».

«Cuando se asientan y florecen, disponen de un mes y medio para que lleguen los polinizadores. Tienen unas glándulas que causan que pequeños insectos o invertebrados se queden pegados. Luego, realizan una digestión pasiva gracias a unas enzimas. La gente piensa que al hablar de una planta carnívora pones un dedo y lo muerde, pero la realidad es otra, muy diferente», expuso.

La «Pinguicula Saetabensis» recibe su nombre por crecer en una zona de biodiversidad muy amplia, con Xàtiva como gran ciudad de referencia. La capital de la Costera recibió el nombre de «Saetabis Augusta» durante la época de dominación romana, de ahí la elección del apellido para diferenciar a la nueva especie.

«Condiciones climáticas»

«Hay una población muy grande, que es la principal y aglutina a cerca del 90 % de los individuos. Hablamos de una zona con unas condiciones climáticas muy peculiares, que tiene un tesoro en forma de esta planta carnívora endémica», especificó el experto.

Consultado sobre la posibilidad de encontrarla en otro territorio, Crespo fue claro: «Las posibilidades existen y sé que los técnicos sobre el terreno están ojo avizor. Pero en 20 años —desde 1998— no ha habido ningún caso». También fue cauto a la hora de hablar de transplantarla en otro lugar: «Las translocalizaciones no son recomendables salvo en casos de emergencia. Lo mejor es no intervenir en la naturaleza para no hacer un daño que podamos lamentar».

Las hojas segregan glándulas pegajosas y atrapan a sus presas para hacer una digestión «pasiva».