Roger Cerdà expulsa a Juan Giner de la Junta de Gobierno

Juan Giner ya no formará parte de las Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva. El exedil de ciudadanos oficializó su salida de la formación naranja hace un mes, cuando pasó al grupo de concejales no adscritos. Antes había sido expulsado por los actuales responsables del partido, decisión contra la que presentó alegaciones en un primer momento. Sin embargo, la pérdida de su portavocía ha causado que la de ayer fuera la última Junta de Gobierno de la que forma parte.

Contactado por Levante-EMV, Giner explicó que «no ha habido voluntad política en el Ayuntamiento de que continuara y, la verdad, a mi no me ha interesado, para nada. No echaré de menos estos encuentros, viviré más relajado», expuso el afectado. La concejal socialista Raquel Caballero sustituye a Giner en estos encuentros oficiales.

A su vez, el ex-líder de Cs en Xàtiva también confirmó que ha mantenido contactos con sus excompañeros en Canals Celia Bononad y Xavi Pérez, que están impulsando un nuevo partido en la localidad vecina: «Es cierto que hemos hablado, pero yo ya he dicho muchas veces que me retiro de la política».

Partido municipalista

«Hemos intercambiado impresiones. Quieren impulsar un partido municipalista y es una idea muy buena. Ahora solo falta que encuentren un candidato bueno en Xàtiva que quiera llevar adelante la propuesta, que haya gente interesada», apuntó Giner.

«Yo hace tiempo que lo dije: dejo la política, me queda un año. No puedo, ni quiero, cambiar de opinión», apostilló.