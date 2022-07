El cierre de Medicina Interna en Ontinyent quiebra al bipartito en la diputación

La unidad del gobierno que lleva las riendas de la Diputación de València se rompió en el pleno de ayer cuando llegó la hora de votar la moción registrada por La Vall ens Uneix para reclamar a la Conselleria de Sanidad que reconsidere la decisión de cerrar durante el verano la planta de medicina interna del Hospital de Ontinyent. Compromís se desmarcó por sorpresa del PSPV y apoyó la reivindicación del partido independiente capitaneado por el alcalde y expresidente de la diputación, Jorge Rodríguez. Los votos de la coalición valencianista resultaron claves para que la propuesta acabara prosperando, con el respaldo del PP y Ciudadanos.

La corporación provincial acordó no solo instar a Sanidad a que se replantee la polémica medida aplicada desde el 1 de julio —que supone derivar los ingresos de medicina interna al hospital de Xàtiva—sino también exigir a la conselleria que reinstaure los servicios de la diálisis y de dermatología que también han dejado de prestarse de forma reciente en el centro sanitario de la capital de la Vall d’Albaida.

Solo el PSPV vota en contra

El PSPV, formación mayoritaira que ostenta la presidencia de la diputación, defendió en solitario su rechazo a la moción que afea a este partido su política sanitaria y expresa la disconformidad y el malestar existente en la Vall d’Albaida con los «recortes» adoptados en «perjuicio de una sanidad pública» cuya calidad asegura que se ha visto mermada. Se trata de la primera votación que pierden los socialistas en el gobierno.

El único diputado de La Vall ens Uneix, Joan Sanchis, invocó la multitudinaria manifestación que hace unas semanas mostró el amplio rechazo de Ontinyent a la decisión para pedir un trato justo a las comarcas de interior. «No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos y pedimos tener lo que nos merecemos los habitantes de la Vall», expuso Sanchis, que acusó a los socialistas de anteponer sus siglas políticas. El también regidor de Territorio de Ontinyent avisó del «colapso» del servicio de urgencias del Lluís Alcanyís y afirmó que la medida ha causado ya el desplazamiento de 25 personas de un hospital a otro.

La portavoz del PSPV, Pilar Sarrión, rebajó esa cifra a 10 pacientes con derecho y recordó la dificultad para encontrar especialistas a la hora de explicar la agrupación de servicios en Xàtiva. «No podemos estar aplaudiendo a los médicos y luego diciendo que no se pueden ir de vacaciones. No podemos atar a los médicos y obligarles a hacer coberturas u horas extra en urgencias cuando no quieren ir. Si ustedes tienen una solución, desde el área de salud y desde la conselleria se lo agradecerían mucho», respondió Sarrión a Sanchis.

En su turno de réplica, éste úlitmo censuró la «falta de planificación» de Sanidad. Una crítica en la que coincidió la también diputada de la Vall d’Albaida Carolina Mengual (Partido Popular), que tachó la decisión de «agresión» a las comarcas del interior.