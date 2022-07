El Síndic reprocha a la Llosa su falta de colaboración tras la queja de un expolicía

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha emitido una resolución en la que reprocha al Ayuntamiento de la Llosa de Ranes su «falta de colaboración» con la institución en relación a un expediente tramitado a raíz de una serie de quejas en materia laboral presentadas por un exagente de la Policía Local, cuyo «derecho a una buena administración» el Síndic considera vulnerado.

El grupo municipal socialista de la Llosa ha sacado a la luz un pronunciamiento que su portavoz, Rosana Guitart, considera «muy grave» y que a su juicio evidencia la «dejadez» en la colaboración del ayuntamiento ante los requerimientos del Síndic de Greuges.

La queja del exagente fue admitida a trámite en marzo, cuando el ente estatutario inició una investigación y requirió un informe al consistorio para que justificara por qué no respondía a sus dos escritos en los que solicitaba el reconocimiento de trienios y por qué no ponía a disposición del interesado sus nóminas mensuales. En abril, el ayuntamiento pidió ampliar el plazo concedido para responder «debido al volumen de documentación solicitada y a la carga de trabajo del personal». Pero el Síndic no vio suficientemente motivada esta solicitud, que denegó, y en mayo volvió a instar a la corporación municipal a dar respuesta al reclamante.

En manos de la Fiscalía

A principios de junio, el consistorio emitió un informe inicial en el que precisaba que no había respondido a la solicitud del interesado porque la documentación que éste había aportado era insuficiente e incorrecta, así como por la apertura de un expediente disciplinario y de un expediente de información reservada contra el mismo que ahora está en manos de la Fiscalía.

El extrabajador presentó alegaciones y el Síndic le ha dado la razón. A su juicio, éste aportó la documentación correcta y las justificaciones municipales son «insuficientes». El alcalde la localidad, Evarist Aznar, niega que el reclamante haya acreditado como exige la normativa los trienios que le corresponden y otras cuestiones laborales. Aunque asegura que el consistorio intenta contestar en tiempo y forma, Aznar sostiene que la corporación está siendo «muy prudente» en este litigio y no puede aportar demasiada información porque el caso está relacionado con un asunto «de cierta gravedad» que ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía y que se encuentra judicializado. «Vamos a esperar a que la justicia actúe y a tenor de eso se dispondrá de toda la información», zanja el alcalde.