Xàtiva liquida los últimos 800.000 euros de la deuda del Plan Montoro

Han sido años de «apretarse el cinturón», ocasionados por los importes a abonar tras acogerse al bautizado como «Plan Montoro», que permitió a los ayuntamientos solicitar préstamos bajo el aval del Gobierno para liquidar la deuda contraída con los proveedores siguiendo unas estrictas condiciones económicas.

El Ayuntamiento de Xàtiva fue uno los consistorios valencianos que más sufrió las duras reglas de austericidio fijadas en la iniciativa, ya que el tripartito que en 2015 sucedió al Partido Popular de Alfonso Rus al frente del consistorio cifró el incremento del pasivo setabense en 12, 4 millones de euros, procedentes de facturas que no se habían pagado a tiempo y que afloraron con el cambio del equipo de Gobierno.

Próximamente, el Ayuntamiento de Xàtiva liquidará los últimos 800.000 euros que quedan de dicho plan. Así lo confirmó ayer a Levante-EMV Nacho Reig, concejal de Hacienda: «Los préstamos del llamado plan Montoro se contrataron en junio de 2012. Los Ayuntamiento tenían que aflorar su deuda y pagar a proveedores. En nuestro municipio fue algo extraordinario, ya que salieron facturas de ejercicios como 2007, 2008 o 2009, por ejemplo, sin contrato ni crédito».

«Podría decirse que una generación de setabenses hemos pagado las fiestas de esos años de gasto sin control», denunció el actual titular municipal de la cartera de Hacienda en Xàtiva.

Reig también declaró que «de alguna forma se hizo una especie de tabla rasa gracias a este plan de ajuste que permitió que los ayuntamientos se endeudaran. En nuestro caso se materializó en once préstamos y ahora podemos abonar las cantidades pendientes del último de los créditos».

Desde 2012 el Ayuntamiento setabense ha tenido que hacer frente a pagos de intereses que han rondado —o superado— el millón de euros.

«Las condiciones fueron rigurosas, no podíamos endeudarnos tras acogernos a la iniciativa. Luego, hemos ido devolviéndolos, podemos decir que en la práctica no fue para tanto, aunque no podemos olvidar que ese millón de euros de facturas heredadas del anterior gobierno era un millón de euros que no podíamos destinar a otros proyectos», expuso el portavoz municipal.

Reig también explicó que los intereses de los primeros años del Plan Montoro fueron más altos, luego el coste derivado de este apartado ha sido menor.

«Una generación de socarrats ha pagado las fiestas de otros. Había facturas de todo tipo heredadas del gobierno anterior. Caterings de eventos, derechos de autor que la SGAE reclamaba... los ejemplos son muy variados».

A su vez, también se refirió a los sobrecostes que han sido resultado «de las heridas de la burbuja inmobiliaria»: «La Ciudad del Deporte es el ejemplo más claro. Nos encontramos con cosas inverosímiles, como proveedores que facturaban sin contrato. Todos cobraron y en diez años hemos tenido que abonar las cantidades dependientes de los intereses de los préstamos».

«No se puede decir que sea una cuestión de color político, los números y las facturas están ahí. Pagaremos los últimos 800.000 euros y abonaremos la factura de la fiesta de otros, diez años después», apostilló Nacho Reig.