El CD Olímpic aprueba, entre broncas, un déficit de casi 130.000 euros

El futuro del CD Olímpic de Xàtiva y el devenir de la próxima temporada sigue sin estar claro. La asamblea de socios del Olímpic del pasado viernes no concretó la planificación deportiva del equipo para una temporada que arranca en poco más de un mes y, si la reunión puso de manifiesto algo, fue el malestar de los socios ante la incertidumbre que acompaña al club y ahondó en la ruptura social y el desencuentro entre la gestora del club, en manos de la empresa Sudeva y del empresario indio Anuj Gupta —que no asistió a la cita pese a que se esperaba su presencia—, y la afición. A la asamblea solo se permitió la entrada de socios y no de aficionados, como sí se había hecho hasta ahora, y ello motivó las quejas y el malestar de muchos asistentes, que finalmente no accedieron, y dio lugar a una situación de tensión y bronca al final de la junta.

La asamblea aprobó las cuentas de la temporada pasada, que se cierra con un déficit de 129.940 euros, según expuso el portavoz del club, Guru Chadha. Las cuentas quedaron sin aprobarse en la anterior asamblea, celebrada el pasado junio, por lo que se convocó una nueva junta para el pasado viernes, en la que no se aprobó el acta de la asamblea anterior —los socios manifestaron que no habían entendido lo expuesto por Guru-—, pero sí se dio luz verde a las cuentas económicas con las que se cierra la temporada, con un pasivo de casi 130.000 euros. La tensión entre la gestora, representada por Guru, y los socios fue patente durante toda la asamblea. En la dación de cuentas, donde la gestora expuso los gastos y los ingresos de la temporada, los socios interrumpieron la exposición en varias ocasiones, ante las dudas sobre los números y datos detallados, por lo que el desarrollo de este segundo punto de la asamblea se alargó hasta la hora marcada para el final de la reunión y el cierre de la Casa de la Cultura, donde se celebró la asamblea, por lo que los responsables del edificio municipal informaron a los convocantes del cierre de las dependencias. Así, la asamblea acabó sin que la gestora informara de la planificación deportiva del Olímpic para la próxima temporada —punto 3 de la asamblea— y sin tiempo tampoco para el apartado de ruegos y preguntas. Los socios y aficionados también pusieron en duda los fichajes que está anunciando el club. Algunos de los asistentes señalan que estas incorporaciones no están confirmadas a la federación de fútbol, por lo que se trataría de fichajes «apalabrados», pero que aún no son efectivos, indicaron. La prohibición de la entrada a aficionados que no son socios también provocó algunas incidencias, ya que no se permitió la entrada a Rune Hoem, que se ha presentado como alternativa a Sudeva para gestionar el Olímpic. El noruego llegó con su carné de socio, pero la gestora no autorizó su entrada a la asamblea alegando que Hoem no había efectuado el pago del abono. La asamblea quedó interrumpida, al agotar el horario de la Casa de la Cultura, sin que se trataran todos los puntos previstos, dejando sobre la mesa la planificación de la temporada, y la gestora anunció una nueva convocatoria, para la que aún no hay fecha, en la que se deberán tratar todos estos asuntos pendientes sobre el futuro del Olímpic. El club anunció que ayer lunes, a las 18:30 horas, iniciaba la pretemporada en la Murta. Incorporación del lateral Vicent Roig y del extremo Javi Corbalán El CD Olímpic ha anunciado el fichaje del lateral derecho Vicent Roig (23-10-2003), un jugador que proviene de la División de Honor juvenil, donde ha jugado con el Torre Levante CF y donde acumula 36 partidos y dos goles. Roig se ha formado en los equipos de fútbol base del CF La Vall y La Creu CF Pobla de Farnals, hasta llegar al Torre Levante. Con este equipo ha jugado en Juvenil Preferente, en Liga Nacional y en División de Honor. El club de Xàtiva también ha incorporado a Javi Corbalán (31-03-1996), que regresa así al Olímpic, después de cinco temporadas. Corbalán, que juega en la posición de extremo derecho y lateral, formó parte del Olímpic en la temporada 2016-2017, con el club en Tercera División. Se formó en el CD Alcoyano y tras jugar en Xàtiva ha pasado por el Rayo Ibense, Atzeneta UE, Crevillent y Tavernes de la Valldigna.