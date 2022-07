Xàtiva desactiva un PAI para facilitar la ampliación millonaria de Hinojosa

La principal empresa de Xàtiva por volumen de facturación planea una inversión millonaria para ampliar sus instalaciones en el polígono La Mola. Hinojosa Packaging, SLU tiene intención de construir en el corto plazo una nueva nave de alrededor de 18.000 metros cuadrados de superficie que daría cabida a una gran máquina dobladora de cartón adquirida recientemente, según ha podido saber este diario.

Pero la operación ha de sortear primero los escollos administrativos, que no son pocos. La mercantil solicitó en febrero de este año la modificación y reactivación del Programa de Actuación Integrada (PAI) aprobado de forma provisional en 2011 para desarrollar la urbanización del sector RH, en la parte trasera de su factoría. Sin embargo, el proyecto no llegó a adquirir vigencia porque el ayuntamiento y la empresa —que no aportó la garantía definitiva— no formalizaron el convenio urbanístico, en plena crisis financiera.

La tramitación del plan urbanístico quedó congelada durante un largo periodo de tiempo. Retomarla entrañaría una serie de dificultades legales que han conducido al consistorio a tomar la decisión de inadmitir la petición inicial de Hinojosa y de desistir del antiguo procedimiento para buscar otra vía lo más rápida posible que permita allanar al máximo el camino a los planes de la mercantil. La sentencia de muerte del PAI se acordó ayer en la junta de gobierno de Xàtiva después de ser dictaminada favorablemente con la unanimidad de todos los grupos políticos en la comisión informativa de Fomento. La solución adoptada viene respaldada tanto por los informes de los técnicos municipales como por la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, que considera improcedente culminar la aprobación del viejo programa urbanístico después del tiempo transcurrido, en el que han sobrevenido cambios legislativos y en la propia configuración de Hinojosa, que en 2012 asumió la condición de agente urbanizador del PAI. Además, la mayoría de las parcelas incluidas en el ámbito de actuación se encuentran ya consolidadas por edificaciones industriales. La conclusión del departamento municipal de Urbanismo es que retomar el procedimiento urbanístico podría generar inseguridad jurídica y problemas con otros propietarios de terrenos. En el sector únicamente opera en la actualidad el gigante del cartón ondulado y la centenaria Vivers Vitícoles Lorente, SL, puesto que la antigua nave de la Cooperativa Agraria de Xàtiva lleva tiempo sin actividad.

Modificación del PGOU

Antes de poder otorgar a Hinojosa la licencia de obras que necesita para ampliar sus instalaciones, el ayuntamiento debe aprobar una modificación puntual de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con tal de reemplazar la actuación integrada prevista para desarrollar el sector por la fórmula de las «actuaciones aisladas», que deja en manos de cada propietario la urbanización de sus parcelas en función de sus necesidades. La compañía de embalaje de cartón precisaría también de una declaración de impacto ambiental favorable, dado que los terrenos incluidos en el PAI quedarían desprogramados. Fuentes municipales recalcan la voluntad del equipo de gobierno de facilitar y agilizar al máximo la inversión de Hinojosa —sitúan a partir de octubre la licencia de obras— para garantizar la viabilidad de su megafactoría —con 350 empleados— y asegurar que sigue siendo la cabecera del grupo empresarial, que nació en Xàtiva hace 75 años y que actualmente cuenta con 13 plantas de producción.

Hasta el momento el consistorio ha mantenido seis reuniones con la empresa y sus técnicos para diseñar el camino a seguir, la última de ellas ayer. Hinojosa Packaging, SL está entre las 100 empresas que más facturan en la Comunta Valenciana.