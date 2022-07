Frente común en Albaida contra las dos megaplantas solares proyectadas

Albaida hace frente común contra los dos grandes proyectos fotovoltaicos previstos en la localidad. Los partidos políticos con representación municipal —Compromís, PSPV y PP— y la Plataforma en Defensa del Territori de la Vall d’Albaida han exhibido en una reunión su rechazo a los megaproyectos que la empresa IM2 prevé construir, dos grandes plantas de 50 megavatios cada una, que afectarán a unos 2 millones de metros cuadrados.

La reunión, solicitada por la Plataforma, pretendía acordar una postura común y en el encuentro quedó patente la unanimidad de todos contra el modelo y los proyectos previstos. El PSPV y el PP ya habían mostrado su oposición, mientras que Compromís, que gobierna en el ayuntamiento, tenía una postura más tibia, con cierta predisposición a albergar las plantas. En la reunión con la Plataforma, el portavoz de Compromís, Alejandro Quilis, dejó clara la nueva postura de la formación valencianista, de oposición a los proyectos.

En declaraciones a Levante-EMV, Quilis reiteró ayer la postura unánime «en contra de las plantas, dos proyectos que destruirán el territorio, nuestro término. No es el modelo que queremos para Albaida», afirmó el portavoz de Compromís, que apostó por «otros más sostenibles, pequeñas plantas que no supongan la destrucción del territorio».

En la reunión también se acordó realizar en septiembre una asamblea informativa para detallar a la ciudadanía los proyectos previstos en Albaida. La Plataforma en Defensa del Territori ha pedido en varias ocasiones al consistorio albaidense un acto abierto para informar a la población, un acto público que todavía no se ha celebrado y que en la reunión se planteó para después del verano. El portavoz del PSPV, Josep Penadés, explicó ayer que en la reunión, la Plataforma les trasladó una serie de preguntas para plantearlas en el pleno municipal de Albaida de este jueves, entre ellas, que el gobierno municipal informe de porqué no se ha celebrado aún esta convocatoria pública con la ciudadanía. La Plataforma también ha pedido que el pleno de Albaida se posicione públicamente contra las megaplantas solares.

Manuel Ramos, miembro de la Plataforma en Defensa del Territori de la Vall d’Albaida, se mostraba ayer satisfecho por la reunión y la unanimidad expuesta. Ramos manifestó que «si la administración está al lado de la población, de la ciudadanía, es más fácil trabajar contra estos proyectos. Hasta ahora el consistorio no había definido bien su postura y tras la reunión ha evidenciado su oposición», indicaba el integrante de la Plataforma, que manifestaba también que en la entidad «lo que más nos preocupa es la afección al territorio, y en este caso las propuestas no son adecuadas ni para Albaida ni para la comarca. No nos benefician en nada y la afección es muy grande».

Los dos proyectos de IM2 para Albaida se encuentran en tramitación en la conselleria. En la reunión se expusieron las alegaciones presentadas hasta ahora por el consistorio y se anunciaron nuevas alegaciones más contundentes.

Asamblea abierta

La Plataforma en Defensa del Territori de la Vall d’Albaida se está movilizando contra todos los proyectos fotovoltaicos en la comarca: en Albaida, Bufali, l’Olleria, Aielo de Malferit y Castelló de Rugat, entre otros. Precisamente en esta última localidad la Plataforma realizará este viernes (19h.) una asamblea abierta a la ciudadanía para exponer los dos proyectos previstos.