Bocairent celebra el Mig Any de Moros i Cristians con la Festa del Panellet

Bocairent activa la cuenta atrás de las fiestas patronales de Sant Blai, que se celebrarán del 3 al 8 de febrero de 2023, y la localidad festeja el Mig Any con la Festa del Panellet de la Associació de Moros i Cristians. Los actos arrancan el próximo sábado, con la cena de las 9 «filaes» y el desfile de todas ellas a partir de las 23:30 horas, desde el Pont de Sant Blai hasta la Plaça de l’Ajuntament. En la plaza habrá discomóvil con animación «Circus», un espectáculo que forma parte de la gira Bacarrá On Tour. La programación seguirá la primera semana de agosto, con misa y el reparto de «panellets» el día 3 a las 20 horas; y con la Nit de les Paelles, el sábado día 6, acto que reunirá al mundo festero a partir de las 22 horas. La velada estará animada por el grupo The One.