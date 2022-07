El Tribunal de Cuentas absuelve a dos exalcaldes por los pagos de Valpark

Los alcaldes de Vallada entre 1987 y 2015, Fernando Giner y Vicente Perales, han sido absueltos de la responsabilidad contable que se les reclamaba en el procedimiento abierto en 2019 por el Tribunal de Cuentas para esclarecer un supuesto perjuicio económico de 1,25 millones de euros denunciado por el ayuntamiento a raíz de una serie de gastos abonados a las empresas adjudicatarias de las obras de Valpark que no fueron repercutidos a los agentes urbanizadores del fallido parque empresarial.

El órgano fiscalizador con sede en Madrid ha desestimado la demanda formulada por el consistorio de la localidad después de que tanto el ente estatal como la Sindicatura de Comptes apreciaran indicios de irregularidades contables en la gestión del plan urbanístico tras su paralización en 2009. Una vez celebrado el juicio, junto a los dos exalcaldes también ha quedado exculpado el exsecretario municipal de la corporación de Vallada.

El grueso de la reclamación contable lo constituían las indemnizaciones de más de 970.078 de euros abonadas bajo el mandato de Vicente Perales a la UTE Ferrovial-Guerol y a la dirección faculativa de los trabajos (Gortal, SLP) por el lucro cesante de los contratos que tuvieron que resolverse como consecuencia de los impagos de los tres agentes urbanizadores del plan urbanístico, a quienes el consistorio debería haber derivado el pago del citado importe.

El ayuntamiento mantiene abiertos diversos frentes jurídicos para recuperar el dinero que han tenido que soportar injustamente las arcas municipales, aunque el hecho de que dos de las mercantiles involucradas se encuentren incursas en procesos concursales dificulta y dilata desde hace años la resolución del conflicto. La sentencia del Tribunal de Cuentas viene a decir que hasta que no llegue ese desenlace no puede determinarse con claridad si efectivamente se ha producido un daño en los fondos públicos ni a cuánto asciende el mismo. La resolución estima los argumentos de los enjuiciados cuando indican que las diferentes actuaciones iniciadas en defensa del erario municipal para que los propietarios de los terrenos carguen con los gastos de urbanización podrían terminar comportando un beneficio que reduzca o elimine todo perjuicio económico sufrido por el consistorio. De un reciente informe final de uno de esos procesos concursales se desprende que el ayuntamiento podría percibir en breve la cantidad de 343.668 euros. Sin embargo, la defensa de la corporación local recordó tras el juicio que esta cantidad se hubiera visto incrementada en 37.658 euros de haberse reclamado en el momento oportuno la repercusión de los honorarios al urbanizador. Pero el tribunal mantiene que no se puede probar aún el daño realmente ocasionado en los fondos públicos.

Hechos prescritos

En su declaración, el exalcalde Perales defendió que siguió en todo momento las indicaciones del secretario y del asesor urbanístico del parque y que tan pronto advirtió de los errores cometidos al abonar a la UTE los costes de indemnización —a través del plan Montoro— se inició un proceso de lesividad para anularlos.

La demanda contra Giner se fundamentaba en un gasto de 233.156 euros en concepto de honorarios pagado a la dirección facultativa de las obras de Valpark, que tampoco se habría repercutido a los urbanizadores. El Tribunal de Cuentas no entra a valorar el fondo de esta reclamación, puesto que considera prescrita toda responsabilidad, al entender que la última factura emitida por los honorairos se abonó en abril de 2009, 8 años antes del primer informe de auditoría emitido por la Sindicatura de Comptes que detectó anomalías contables en la gestión de Valpark.

De esta manera, Perales y el exsecretario quedan eximidos de pagar 970.000 euros en concepto de responsabilidad contable y lo mismo ocurre con Giner en la cantidad de 233.156 euros.