Giner ve una «persecución» en las denuncias por Valpark tras ser absuelto

Tres años después de que el Tribunal de Cuentas (TC) le exigiera una fianza de más de 300.000 euros que provocó el embargo de sus bienes, el exalcalde de Vallada, Fernando Giner, ha querido salir a la palestra tras ser exculpado de toda responsabilidad contable en el último procedimiento emprendido por el ayuntamiento a raíz de la deuda nacida en torno a Valpark. Tras la sentencia, el también expresidente de la diputación denuncia una «campaña difamatoria» y de «desacreditación» que a su juicio buscaba «no solo la muerte política sino también civil» de su persona. «Con el constante recurso al endeudamiento no han dudado en enfangar el nombre de Vallada», sostiene.

Giner fue enjuiciado por el Tribunal de Cuentas por unos honorarios de la dirección facultativa de las obras del parque estratégico que debían repercutirse a los inversores, algo que según éste se hizo y que en cualquier caso la sentencia no examina al haber prescrito cualquier posible responsabilidad. Aunque inicialmente se le reclamaron 302.203 euros, un cálculo erróneo obligó a rectificar la cuantía para rebajarla a 233.155,76 € solidariamente con el secretario municipal.

El exalcalde considera un «fiasco» la demanda municipal, a la que el Fiscal no se adhirió, y cree que la sentencia del TC «pone a cada uno en su lugar». Giner acusa al equipo de gobierno de desacreditar el proyecto de Valpark y de «desaprovechar años en estériles batallas jurídicas» que a su entender «solo han servido para generar muchos gastos al ayuntamientos y daños morales y materiales a quienes injustamente demandaron».

El exalcalde sostiene que gracias al proyecto ahora existe la posibilidad de culminarlo aprovechando los fondos europeos. «Si ellos no son capaces, en el PP estamos dispuestos a finalizar las obras», matiza. Giner aprecia «mala fe» en la actuación del ayuntamiento porque —asegura— en su seno «tenían claro cuál iba a ser la sentencia». Aunque los enjuiciados negociaron un acuerdo con la corporación, éste finalmente no se llevó a término. Según el exalcalde, la oferta se les planteó verbalmente y una vez pudo tener acceso al escrito no compartió la exposición de motivos, aunque en el mismo «se admitía que no podía determinarse la responabilidad por alcance». Desde el consistorio defienden que fueron los acusados los que plantearon llegar a un acuerdo y que en base a las negociaciones se elaboró la resolución. Giner también apunta a informes municipales que reconocen que los honorarios facultativos habían sido incluidos en el cálculo de las cuotas a repercutir a las urbanizadoras. Según el consistorio, la información se aportó al proceso, pero en fase de instrucción el TC no consideró probada la repercusión.

«No hemos ido a por las personas»

La alcaldesa de Vallada, Mª José Tortosa, mantiene que el ayuntamiento se personó en el proceso del Tribunal de Cuentas ante la «obligación de defender los intereses municipales» , después de que la auditoría solicitada a la Sindicatura de Comptes tras la elevada deuda surgida de Valpark arrojara irregularidades que a su vez este órgano trasladó al TC. La delegada instructora del ente cifró el posible alcance global para los fondos del ayuntamiento en 1,2 millones hasta el año 2015. «Nunca hemos ido a por las personas. El equipo de gobierno lleva mucho tiempo mirando hacia adelante y peleando para sacar adelante el polígono y reconducir el endeudamiento», zanja Tortosa.

El consistorio ve muy difícil recuperar dinero de Mafort

Aunque el Tribunal de Cuentas considera que el ayuntamiento puede recuperar los gastos abonados en indemnizaciones durante la etapa de Vicente Perales que no se repercutieron a las urbanizadoras, el consistorio de Vallada tiene escasas esperanzas en el caso de Mafort, puesto que en el concurso de acreedores de la empresa se declararon unos créditos preferentes para el ayuntamiento que no se han materializado.