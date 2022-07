antics patrons d’Ontinyent

Apartir del segle XVI la devoció pels màrtirs Abdó i Senén es va estendre per l’antic Regne de València. Compta la tradició que eren dos germans, rics comerciants d’origen persa, que foren degollats per orde de l’emperador romà Deci. La iconografia els representa amb luxoses vestimentes; resulta curiós que entre ells guarden molta semblança i sols es puguen distingir pels distints atributs agrícoles que són portadors. Segons m’informa l’amic Sergi Gómez, Senén du un singlot de raïm i Abdó una garbeta de cereal. Ontinyent també els va considerar dignes de veneració. En l’epidèmia de pesta de 1600, a petició de l’arquebisbe i patriarca Joan de Ribera, nomenaren diversos sants patrons (santa Anna, sant Pere Màrtir, sant Onofre, santa Bàrbara...) que els protegiren davant de tan terrible malaltia, una infecció que en pocs mesos va provocar la mort d’una quinta part de la població. Els membres del consell ontinyentí també prometeren solemnitzar la festa dels sants Abdó i Senén, protectors del camp i les collites de les tronades acompanyades de pedra.

Els ontinyentins de segles passats depenien molt de l’agricultura, era el sector econòmic més important. Una pedregada, una gelada tardorenca podia arruïnar-los i abocar-los a la falta d’aliments: fam i misèria. La devoció als anomenats sants de la pedra es manifesta en les festes que els nostres avantpassats celebraren a partir del segle XVII.

Una veneració que es constata en la construcció d’una capella de la qual encara queden vestigis: una pintura mural en la qual apareixen junt a santa Anna i la Mare de Déu. Una escena bíblica que podeu contemplar en la plaça de Baix, front a l’escalinata que davalla des del carrer Mayans. En aquell lloc es trobava en altres temps el portal denominat del Riu o de Santa Anna. La documentació municipal apuntava que el 27 d’abril de 1658 es va pagar a l’obrer Joan Traver per les obres i materials «que ha gastat en la obra de la caseta de la Capella dels sants de la pedra al portal del riu». La devoció dels ontinyentins als sants de la pedra es va concretar en l’adquisició d’unes figures d’Abdó i Senén. El 18 de juny 1670, el consell general de veïns aprovava el pagament de 24 lliures a «Josep Vilanova escultor per lo valor y treball de haver fet de masoneria els Sants de la pedra». Poques setmanes després, les noves estàtues eren decorades per «Berthomeu Albert per aver aquell enllumenat y daurat los sants de la pedra».

Amb la incorporació de les noves imatges es van organitzar el 30 de juliol unes extraordinàries celebracions que costaren 6 lliures 9 sous i 8 diners. Els actes consistiren en un «sermó dos lliures, de les campanes setze sous, de portar les andes en la prosesó setze sous, de un tornillo per a les andes y de portar los rams de la Universitat de Agullent díhuit sous, de la cera una lliura nou sous y huit diners y de la empal·liada deu sous». Les anotacions comptables d’eixe any i dels següents també informen que en els actes participava la música de ministrils. El cèlebre mestre de capella, mossén Onofre Ginovart, va cobrar del municipi per la festa celebrada en 1672 sis lliures. Eixe any, l’ajuntament autoritzà pagar 19 lliures 19 sous 8 diners per «la donasio que feu el reverent mossèn Pere Pastor de la vila de Benigànim de les relíquies dels Sans de la pedra». Estes restes santorals van ser venerades per generacions i generacions d’ontinyentins. De fet, el programa d’actes de les festes de la Puríssima de 1924 mostra que en la vespra de la festa se celebrava un sant ofici «en honor a la Santa Espina y de las santas reliquias y Pedro de Verona, Abdón y Senén, antiguos patrones de la población. Se cantará a toda orquesta la misa». En els anys posteriors a la Guerra Civil es recuperà la tradició devocional i les imatges dels Sants de la Pedra foren instal·lades en l’altar major de l’església de Santa Maria.

En l’actualitat, els ontinyentins no conservem la mateixa devoció pels sants Abdó i Senén com mantenen altres poblacions valencianes; la celebració de la festivitat, 30 de juliol, passa desapercebuda. En l’extensa relació de sants que inclou la toponímia dels nostres carrers, cap d’ells està dedicat als venerables protectors de l’agricultura. No és el cas de la veïna Aielo de Malferit. Precisament, en el número 75 del carrer dels Sants de la Pedra va nàixer un dels cantants valencians més recordats: Luis Manuel Ferri Llopis, conegut amb el nom artístic de Nino Bravo.