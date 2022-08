La Generalitat tasa 11 inmuebles para el plan de viviendas públicas del casco antiguo de Xàtiva

El proyecto piloto de creación de un parque público de viviendas en el casco antiguo de Xàtiva, una de las propuestas ganadoras de los primeros presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana, avanza y ya se están valorando los primeros inmuebles que podrían incluirse en este plan habitacional. La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha iniciado la tasación de once inmuebles que podrían formar parte del proyecto, que contempla la adquisición de 15 inmuebles para crear 45 viviendas, que se ofrecerán a personas jóvenes en régimen de alquiler.

Los técnicos de la conselleria ya han visitado 41 inmuebles y, tras descartar nueve de ellos, por no cumplir los requisitos, se ha solicitado una oferta a todas las demás propiedades. Hasta ahora, se han recibido 11 propuestas, 11 ofrecimientos de casas para este plan, y la conselleria ha iniciado el trámite de tasación para su posible compra.

El parque público de 45 viviendas en el casco antiguo de Xàtiva para ofrecerlas a los jóvenes en alquiler con el doble objetivo de revitalizar el centro histórico y favorecer la emancipación de los jóvenes fue presentada por la asociación Amics de la Costera y la propuesta resultó una de las más votadas en los presupuestos participativos de la Generalitat. Tras la elección, el Ayuntamiento de Xàtiva facilitó a la conselleria información de 47 inmuebles que podrían incluirse en el proyecto, mientras que la entidad impulsora de la iniciativa, Amics de la Costera, ofreció un listado de más de un centenar de inmuebles situados en tres distritos del centro histórico. El primer filtrado lo superaron 89 inmuebles y los técnicos de la conselleria han visitado ya casi la mitad de ellos, una cuarentena.

Desde la conselleria informaban ayer que tras analizar los inmuebles propuestos por los técnicos del departamento autonómico, se han descartado algunos de ellos porque no estaban en venta, porque no se ha localizado a los propietarios o porque no cumplían los requisitos mínimos exigidos.

Con la tasación de los primeros once inmuebles, la conselleria avanza en el proyecto y el siguiente paso sería la adquisición de las primeras casas, que tendrán que ser adecuadas para el proyecto. La dirección general de Calidad y Rehabilitación, que se está ocupando de las visitas de inspección, también se encargará de las obras de los inmuebles que requieran su rehabilitación.

El conseller d’Habitatge, Héctor Illueca, visitó en marzo Xàtiva para presentar el Pla de Barris de los fondos europeos Next Generation y aprovechó la visita para reunirse con el alcalde, Roger Cerdà, y con la asociación Amics de la Costera, para abordar el proyecto, que, según expusieron, contará con una inversión de más de 3 millones de euros.

En la Canal de Navarrés avanza la creación de 24 viviendas públicas

La creación de un parque público de viviendas también llegará a la Canal de Navarrés, cuyo proyecto también ha sido aprobado en los presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana. En este caso se adquirirán ocho inmuebles para crear 24 viviendas y la conselleria ya se encuentra valorando seis ofertas de posibles inmuebles para el plan, según señalaron ayer desde la conselleria. La Mancomunidad de la Canal de Navarrés facilitó un listado de 60 inmuebles en varios municipios de la comarca como Bolbaite, Chella, Quesa y Navarrés, y los técnicos de la conselleria han visitado 58 inmuebles. De ellos, dos se descartaron y se ha solicitado oferta a las demás propiedades. Han respondido seis, que ahora están siendo valoradas por el departamento autonómico.