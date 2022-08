El Ayuntamiento de Ontinyent ha aprobado a su última sesión plenaria el reglamento de uso que permite poner en marcha dos nuevas viviendas de alojamiento temporal y de urgencia para mujeres víctimas de violencia machista. Se trata de un proyecto pionero en la Comunidad Valenciana impulsado por la concejalía de Igualdad, que contempla también un tratamiento integral a las mujeres usuarias y a sus hijos e hijas, con atención por personal técnico especializado.

La regidora del área, Natàlia Enguix, explicaba al pleno que este proyecto “supone la transformación de dos viviendas de propiedad municipal en recursos de alojamiento temporal de mujeres víctimas de violencia de género, con atención psicológica y acompañamiento. Hay que destacar el hecho que esta iniciativa fue planteada por Ana Piera al Consejo de las Mujeres y escogida posteriormente en el Ontinyent Participa 2020 por la ciudadanía, a la cual quiero agradecer tanta sensibilidad y empatía hacia las mujeres víctimas de violencia machista”.

Así, uno de las viviendas se destinará a casos de mujeres que se encuentran en peligro y estará disponible las 24 horas del día, donde las mujeres tendrán un periodo máximo de estancia de 15 días, y podrán ser derivadas a los recursos sociales, psicológicos y jurídicos que correspondan. En cuanto a la segunda vivienda, contempla una estancia más larga, de hasta 6 meses, con atención integral y promoción de la autonomía personal de las usuarias, a las cuales se facilitará medios para ayudarlas a rehacer su vida y devolver a las condiciones de normalidad.

Enguix explicaba que “la violencia de género es la máxima violación de los derechos humanos que sufrimos las mujeres en todas las partes del mundo y, a su vez, una lacra social con múltiples y diferentes dimensiones que cada día más requiere de más recursos. Con este pionero proyecto Ontinyent marca un camino que animamos a seguir en otras localidades para hacer frente efectivo a esta problemática”, manifestaba.

Para poner en marcha el servicio, el Ayuntamiento solicitó informe de no duplicidad y de sostenibilidad financiera que obtuvo una respuesta favorable por parte de las consellerías competentes. El informe de no duplicidad habilita el Ayuntamiento a regular las viviendas que constan definidos en el reglamento que se llevaba a pleno para la aprobación. La Directora General del Institut Valencià de les Dones, Maria Such, se ha interesado por el recurso y ha sido invitada a visitar estas viviendas.