¿Xàtiva referente sin inversiones turísticas?

El pasado 29 de julio publicaba la Generalitat Valenciana que el pleno del Consell había autorizado el convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el ayuntamiento de Requena para la restauración y adecuación del edificio que albergará el futuro CdT de la provincia de València. Mediante este acuerdo, la administración turística autonómica destinará 700.000 euros para que el ayuntamiento requenense adecue como centro de formación de profesionales turísticos, CdT de Interior, la Casa de los Pedrón, una casona histórica en pleno barrio de la Villa, declarado conjunto histórico-artístico. Esta actuación se enmarca en un convenio marco de colaboración firmado en 2019 entre las dos administraciones y supone que una vez finalizadas las obras de restauración y adecuación, Turisme se hará cargo, en principio por 30 años, de los gastos de mantenimiento y de los suministros y gastos de energía necesarios para el desarrollo de su actividad como CdT de Interior.

El 2 de agosto, el director general de Turismo de la Generalitat Valenciana se reunió con el alcalde de Alcoi en relación con los proyectos turísticos que están desarrollando conjuntamente ambas administraciones. Se abordó el proyecto de centro de formación turística CdT de Interior de la provincia de Alicante. Turisme Comunitat Valenciana destina, a través de un convenio de colaboración, 1.200.000 euros para que el ayuntamiento de Alcoi adjudique y ejecute las obras para la rehabilitación, así como la adecuación y equipamiento, de este CdT y el alcalde agradeció el esfuerzo inversor autonómico que impulsará la restauración de la manzana de Rodes para que sea un «referente en digitalización, en inteligencia turística y formación». También se analizó el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino de Alcoi, dotado con 3 millones de euros de fondos europeos Next Generation que será posible gracias al proyecto presentado por el consistorio alcoyano. Contrastan estos importantes proyectos e inversiones turísticas, en el marco del apoyo de la Generalitat a los destinos del interior valenciano, con el objetivo de facilitar la cohesión territorial e impulsar el turismo como motor económico en estas zonas, con las palabras repetidas, una y otra vez, por el alcalde de Xàtiva, sobre que la ciudad es un destino referente del turismo interior valenciano, pero que, lamentablemente, no se reflejan en inversiones reales turísticas autonómicas del calado de las de Requena y Alcoi, con una oferta histórica y monumental que no supera a la setabense.

Los datos turísticos, por desgracia, ponen a Xàtiva a la cola de muchos destinos de interior de la Comunitat Valenciana por una gestión errática, errónea e incapaz de los responsables municipales desde hace demasiados años. Como ejemplo, en la última campaña del Bono Viatge de la Generalitat se afirma que el impacto en Alcoi ha sido superior a 220.000 € ¿Qué impacto económico ha tenido esta campaña autonómica turística en Xàtiva? Ni se sabe y probablemente residual. Esta semana el alcalde de Xàtiva y su concejala de Turismo y Cultura, con dedicación exclusiva, acudían a la romería de Sant Feliu y se sentaban en primera fila en el templo gótico —monumento nacional desde 1930 y colección museográfica de la Generalitat Valenciana— mirando el magnífico y exclusivo retablo gótico, de dimensiones únicas, con daños en la pintura que se van agravando sin que conselleria de Cultura actúe y nadie se lo exija. Y, probablemente, tampoco repararían en la notable disminución de su horario de apertura turística, reducido recientemente a unas pocas horas matutinas frente al amplio y vespertino que tuvo durante años, antes que se dejara perder, sin conseguir su mantenimiento, un puesto de guardés que, por la importancia del monumento y su valor turístico, el Ministerio en su día había dotado. Sin planificación, trabajo experto previo y exigencia ante las administraciones competentes es muy difícil que Xàtiva consiga ser un referente turístico.