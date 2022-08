La Direcció General de Medi Natural y d’Avaluació Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica y Transición energética de la Generalitat Valenciana ha emitido un informe muy positivo para el desarrollo de las plantas fotovoltaicas IM2 ALBAIDA 1 y 2 ambas de 41,8 MWn de potencia.

Los proyectos los está tramitando la compañía valenciana IM2 Energía Solar y se enmarcan en la estrategia que la empresa tiene de desarrollo, construcción y operación de proyectos solares fotovoltaicos y de hidrógeno verde en la Vall d´Albaida.

Estas plantas persiguen el objetivo de revitalizar el dañado tejido industrial de estas comarcas mediante la generación de energía eléctrica y la dotación de infraestructuras que permitan abastecer de electricidad sostenible, segura y abundante a las industriales locales. Entre las actuaciones previstas está la ejecución de una subestación eléctrica para dar viabilidad al polígono industrial “Sandon”, ahora mismo parado en su proyección por falta de recursos económicos y capacidad energética.

Las plantas fotovoltaicas de Albaida supondrán una fuente de riqueza colectiva, generación de empleo y progreso en la comarca. Durante la vida útil del proyecto, las arcas municipales recibirán 8,8 millones de euros en impuestos y los propietarios de los terrenos en concepto de arrendamiento 14,3 millones.

Los proyectos se encuentran en avanzado estado de tramitación tanto a nivel local, habiendo sido presentados y explicados a las corporaciones locales donde se ubican, como a nivel autonómico.

En el diseño se han tenido en cuenta los más altos estándares de integración paisajística – están alejados de núcleos poblacionales -, respecto por el entorno e integración con la naturaleza local. El 80% de los terrenos utilizados están abandonados por lo que esta actuación servirá para dar un uso social al territorio.

La inversión será enteramente realizada por la empresa valenciana IM2 Energía Solar, a través de su matriz – también valenciana – Umbrella Solar Investment. Una empresa que acaba de salir a bolsa (índice BME Growth de empresas españolas emergentes), consolidando su crecimiento y expansión sostenible en el mercado nacional e internacional.

Riguroso cumplimiento de las normas medioambientales

IM2 ha demostrado su total respeto por el entorno natural y las normas paisajísticas durante los casi 20 años de trayectoria exitosa de la compañía en Europa y Latino América. Todos los proyectos respetan minuciosamente el medio ambiente y cuentan con las políticas de integración paisajísticas más avanzadas del momento.

Las plantas de Albaida permitirán, además, el pastoreo solar entre sus instalaciones y podrán albergar la producción de miel ecológica tal y como sucede ya en instalaciones de IM2 en Chile que trabajan a pleno rendimiento desde hace años.

Siguiendo la escrupulosa política de desarrollo de proyectos de IM2, los proyectos solares en Albaida no interfieren en espacios naturales, ni afectan a zonas habitadas por fauna o flora protegida, no ocupan terrenos forestales, no afectan a árboles monumentales, ni a la anchura legal de ninguna vía pecuaria. El vallado perimetral previsto para la instalación se ajusta a lo dispuesto en la normativa vigente y permite el paso de la fauna autóctona

IM2 Energía Solar

IM2 es una empresa valenciana con socios mayoritarios valencianos, que colabora con su entorno al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030 (PNIEC) y la lucha contra la crisis climática y energética con proyectos de alta calidad que dejan la práctica totalidad de los beneficios dentro de la propia comunidad, al tener integrado dentro de la empresa, el desarrollo, la construcción, la operación y mantenimiento y la explotación del activo durante toda la vida útil.

IM2 forma parte del grupo Umbrella, que ha desarrollado y es propietaria de una cartera de 14 proyectos solares fotovoltaicos ubicados en las regiones de Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana en España, sumando una capacidad total de 212 MWp

IM2 ENERGÍA SOLAR es una compañía multinacional dedicada al desarrollo, construcción y promoción de proyectos de energía solar fotovoltaica con más de 19 años de experiencia que avalan la calidad de nuestro trabajo.