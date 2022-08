Los amantes del motociclismo han vuelto a invadir de nuevo Xàtiva tras dos años de ausencia por las restricciones del covid. Hasta 8.000 personas -según el dato aportado por el Ayuntamiento- se han dado cita para disfrutar de la carrera urbana más antigua de España, que este año celebra su 70ª edición.

Un total de 78 pilotos se habían inscrito para recorrer con sus vehículos algunas de las principales arterias de la ciudad. El ruido de los carburadores y los motores se ha adueñado de la capital de la Costera desde primera hora de la mañana. Es uno de los eventos más tradicionales de la Fira. Xàtiva ruge gracias al universo de las dos ruedas.

Y la lucha sobre el asfalto ha premiado a los pilotos más rápidos. Israel Escalera (Supermotard), Vicente Pérez (80 GP), Juan Carlos Espilillo (Clásicas) y Sergio Ballesteros (80 pro Series) han sido los triunfadores de la edición de este año.

Escalera ha explicado que hace muchos años que no venía a Xàtiva: "Hemos vuelto y ha sido para ganar. Teníamos la pole, pero luego nos ha adelantado un compañero. He podido recuperarme y marcar mi ritmo. Me he escapado y he podido ser el primero, aquí es fácil cometer algún error". "Las citas urbanas son carreras diferentes, que te acercan a la gente. Son pruebas muy divertidas y de mucho espectáculo para los espectadores", ha apostillado el ganador.

"La carrera tiene cuerda para rato"

Roger Cerdà, alcalde de la localidad, ha estado presente en la entrega de premios y ha valorado la notable asistencia de este año: "Hemos registrado un récord de participación y no ha habido incidentes. Hemos hablado con la federación de motociclismo sobre diferentes asuntos, ya que siempre se puede mejorar. Es la carrera más antigua de España. Y tiene cuerda para rato", ha explicado el primer edil.