La carrera urbana de Xàtiva congrega a 8.000 personas en su vuelta

La carrera urbana de motos más antigua de España vivió ayer en Xàtiva su 70ª edición. Y lo hizo batiendo su récord de asistencia. Tras dos años cancelada por las restricciones del covid, la prueba reunió a 8.000 personas, según la cifra aportada por el ayuntamiento. Las 6.000 entradas puestas a la venta se agotaron y desde el consistorio apuntaron la existencia de un público añadido de 2.000 personas. El universo de las dos ruedas tenía ganas de volver a la capital de la Costera.

Un total de 78 pilotos se inscribieron para recorrer con sus vehículos algunas de las principales arterias de la ciudad. El ruido de los carburadores y los motores se adueñó de las calles de la ciudad desde primera hora de la mañana. Y la lucha sobre el asfalto premió a los pilotos más rápidos.

Israel Escalera, con un tiempo de 8 minutos y 27 segundos, triunfó en la categoría Supermotard, seguido por Vicente Juan y Aitor Cremades. Escalera atendió a Levante-EMV tras recoger su trofeo y explicó que hace muchos años que no venía a Xàtiva: «Hemos vuelto y ha sido para ganar. Teníamos la pole, pero en la salida nos ha adelantado un compañero. He podido recuperarme y marcar mi ritmo. Me he escapado y he podido ser el primero, aquí es fácil cometer algún error», señaló.

«Las citas urbanas son carreras diferentes, muy divertidas, que te acercan a la gente. Eso se nota. Son pruebas muy divertidas, que dan mucho espectáculo para los espectadores», prosiguió el ganador. Escalera destacó la velocidad de la prueba: «No tenemos cuentakilómetros y no lo puedo concretar del todo, pero en la recta grande la moto puede alcanzar los 130 kilómetros por hora y eso es mucho en un circuito urbano de este tipo», apostilló el primer clasificado en Supermotard.

En la categoría 80 GP el pódium estuvo ocupado por Vicente Pérez, Fran de la Dueña y Javier Miguel Medina. En clásicas el primer puesto de la clasificación estuvo ocupado por Juan Carlos Espi, seguido por Isidro Tarraso y Jorge Cabanes. Todos compitieron a lomos de una Bultaco. Por último, en 80 pro Series los primeros fueron Sergio Ballesteros, Jordi Gorba y Carlos Oroval.

Toni Sarrión, presidente del Motoclub Xàtiva, expuso que «la impresión que tenemos es que es el año que más público ha pasado por la taquilla. Nuestro objetivo es mejorar la seguridad. Aumentar las balas de paja o la vigilancia son dos ejemplos. Hay mucha presión de la gente. El director de carrera paró un momento la prueba por invasión de pista, pero no fue grave», comentó.

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, estuvo presente en la entrega de premios: «Hemos registrado un récord de participación y no ha habido incidentes. Hemos hablado con la federación de motociclismo sobre diferentes asuntos, ya que siempre se puede mejorar y hay cosas sobre las que actuar. Es la carrera de motos urbana más antigua de España. Y tiene cuerda para rato», declaró el primer edil.