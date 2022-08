Alertan de la falta de nichos en el cementerio de Llutxent

El PP de Llutxent denunció ayer la falta de nichos en el cementerio de esta localidad de la Vall d’Albaida. Los populares aseguran que no quedan sepulturas disponibles para atender un fallecimiento repentino y acusan al equipo de gobierno de «mala gestión». Las críticas fueron contrarrestada por la alcaldesa, Xaro Boscà, que mantiene que sí hay nichos individuales libres y que se está construyendo un nuevo bloque, que acabará en breve.

El PP cargó contra el ejecutivo local en un duro comunicado en el que censuró que por la «falta de planificación del gobierno municipal y de su alcaldesa, no hay nichos disponibles en el cementerio». La formación señaló el «dolor» de determinados familiares que no podrán enterrar a su ser querido en el pueblo, y pedían una «solución inmediata y urgente». También exigió responsabilidades, con «dimisiones y ceses». Ante estas acusaciones, la alcaldesa de Llutxent, Xaro Boscà, negó ayer que no haya nichos disponibles para atender una urgencia, ante una muerte estos días. La primera edil expone que «hay nichos sueltos, individuales» y afirma que «por enterrar no quedará nadie en Llutxent». Boscà explicaque en el cementerio «se ofrece a la gente comprar un nicho y el de al lado, hacer dobles. Es verdad que hay nichos de estos vacíos, que tienen propietario, pero también hay sueltos». Además, indica que se está construyendo un bloque con una veintena de sepulturas y que «la próxima semana estará lista una tira de nichos». Señalaba que este proceso se ha alargado «por la tramitación que hay que seguir y las obras han coincidido con vacaciones de empresas». En cualquier caso, Boscà aseguraba que «hay nichos libres y en breve habrá nuevos, para ofrecer también dobles».