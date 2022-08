Denuncian el vertido de unos escombros en una parcela municipal de Salem

El Ayuntamiento de Salem ha denunciado el vertido de unos escombros de obra en una parcela municipal, situada a las afueras de la localidad. El consistorio de la Vall d’Albaida está llevando a cabo tareas de acondicionamiento del solar, para que en un futuro pueda convertirse en un aparcamiento, y anteayer los operarios que trabajan en estas obras descubrieron el vertido. Al parecer, el volcado de los cascotes de lo que parece una obra pública se habría producido el pasado jueves, según algunos vecinos, y el consistorio, tras el fin de semana y el lunes festivo, se percató ayer de la presencia de los residuos, tras acudir los operarios que trabajan en el acondicionamiento de la parcela.

Entre los vertidos se encuentran baldosas de aceras como las que se encuentran en las calles de varias localidades -con cenefas dibujadas-, cemento y restos de construcción. Los operarios municipales también han encontrado entre los escombros depositados de manera irregular una tubería de plástico.

El alcalde de Salem, Juli Fenollar, explica a Levante-EMV que por el tipo de residuos que hay entre los escombros “parece que provengan de una obra pública de algún ayuntamiento, que la empresa encargada de la actuación habría tirado aquí sin permiso, y sin conocimiento del consistorio que estaría ejecutando estas obras”, afirmaba el primer edil, librando de responsabilidad a la administración local que estará realizando las obras de donde procederían los residuos. Fenollar ha indicado que se ha puesto en contacto con alcaldes de poblaciones vecinas, para averiguar si están realizando obras en la vía pública y pudieran proceder de allí, pero o no están ejecutando obras o no han respondido. En todo caso, el primer edil de Salem insistía en que “si es de algún ayuntamiento, éste no lo sabe. La empresa encargada de las obras es la que ha tirado allí los escombros sin avisar el consistorio”.

El Ayuntamiento de Salem ha denunciado ante la Guardia Civil los hechos y, por los testimonios de varios vecinos, estarían tras la pista de quien podría estar detrás del suceso, aunque todavía no se ha encontrado a los responsables. Así, algunos vecinos vieron el pasado jueves dos camiones cubiertos, con la carga cubierta, entrar en la población. Clientes del bar de la entrada del pueblo que el jueves estaban en el establecimiento también confirmaron que vieron a los camiones y vecinos que residen cerca de la parcela donde se ha producido el vertido también los vieron, por lo que se investiga, a partir de las descripciones de los testigos, si estos dos camiones, que no eran de gran tamaño, pudieran estar detrás del vertido, según explicó ayer el alcalde. También se investiga qué empresa podría ser la propietaria de esos camiones, ya que “los vecinos no han sabido concretar si los camiones tenían algún rótulo o alguna inscripción de alguna empresa. Pero, por las descripciones, serían camiones que han estado en otras obras, aquí en Salem”. El suceso se ha difundido a través de las redes sociales del ayuntamiento, para ayudar al esclarecimiento de los hechos.

Los escombros siguen en la parcela municipal a la espera de averiguar al responsable, para instarle a que los retire y los lleve a un punto verde de reciclaje de este tipo de residuos. Si no, el Ayuntamiento de Salem tendrá que retirarlos.