Desmonta su puesto de embutidos tras sufrir varios robos en Xàtiva

Los responsables de una parada que ofrecía productos de alimentación como jamón ibérico, embutido, quesos y vinos en la edición 2022 de la Fira de Xàtiva han decidido recoger toda su mercancía y abandonar la capital de la Costera tras sufrir robos durante varias noche. Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los incidentes tuvieron lugar durante los primeros días de la Fira d’Agost de este año.

Al parecer, el notable valor de la mercancía saqueada ha sido la razón por la que los feriantes han tomado esta drástica decisión antes de los días de mayores ventas, ya que la conclusión del evento coincide con la llegada del fin de semana y las previsiones hablan de una avalancha de posibles compradores de última hora.

La caseta asaltada estaba situado en un lugar de privilegio, en uno de los extremos de l’Albereda. Sus responsables ofertaban diferentes lotes de productos, que oscilaban entre los 15 y los 139 euros, además de mercancía al corte. Ahora, esta parte del recorrido tiene un hueco, que ha sido parcialmente cubierto por otro comerciante, que ofrece productos de repostería.

Los testimonios recogidos apuntan que la mercancía del negocio que sufrió los robos estaba tapada con lonas y pinzas y que los "cacos" habrían aprovechado la llegada de la oscuridad para actuar sin ser vistos y hacerse con el mayor botín posible.

De momento, el robo registrado en este stand ha sido el de mayor importancia de este año, pero no es un caso aislado.

El recinto ferial de Xàtiva cuenta con un extensión total de 40.000 metros cuadrados y desde el ayuntamiento apuntan a una media de 30.000 visitantes diarios. Los datos dejan entrever una más que notable afluencia de personas, que irá a más en los días finales. No todos los asistentes vienen a comprar, algunos tienen intenciones más perniciosas.

En otras paradas de productos de alimentación como encurtidos o frutos secos también se han registrado episodios de este tipo, aunque en menor cantidad. Así lo confirmaron ayer los propios afectados, que prefirieron seguir en el anonimato: "Las primeras noches vinieron y robaron lo que pudieron, aunque fue poca cosa. Ahora, mi marido se queda aquí a dormir. De hecho, el otro día salió a dar unas voces tras oír ruidos y se fueron corriendo", explicó una de las damnificadas.

"Lo que necesitamos es más seguridad, que se aumente la vigilancia. Estamos en la calle y este problema de los robos lo tenemos todos los años", apuntó otro feriante veterano.

El inicio oficial de la Fira d’Agost era el lunes 15 de agosto, pero desde el sábado anterior ya había paradas para comprar.

Silvia Molina regenta una parada de productos de cuchillería. Repite de otros años y ayer explicó que al llegar no dudó en llamar a la policía: "Pregunté por la vigilancia que íbamos a tener este año, ya que mis productos pueden ser utilizados en situaciones conflictivas. Es verdad que sí he visto patrullas, incluso he hablado con los agentes".

Máquina de garra

Por último, en una de las máquinas de garra que permiten al usuario intentar llevarse productos tirando de pericia también han robado toda la recaudación del día. Fuentes policiales confirmaron que en este caso el dueño había instalado cámaras de seguridad: "Tenemos las grabaciones y las vamos a estudiar. Todas las denuncias son investigadas".