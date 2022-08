L'Albereda de Xàtiva ha vuelto a acoger el tradicional concurso de comer fartons, que este año llega a su 20ª edición. Cerca de 100 participantes se han acercado hasta la capital de la Costera para formar parte de una cita asentada en la programación de la Fira d'Agost.

Tras dos fases en las que los concursantes han tenido que engullir un mínimo de 18 piezas en 25 minutos, cerca de una treintena ha encarado la final del evento. Casto Roselló, con un total de 48, se ha impuesto en la final al Youtuber Ricardo Fit, que ha logrado comer 47 fartons. Julio Arroyo, con 34, ha quedado en tercera posición.

Tras finalizar el concurso, el ganador -residente en l'Alcúdia de Crespins-, ha explicado que no es su primera vez en la capital de la Costera: "He venido otras veces y en una edición quedé cuarto. Estoy inflado, la verdad. Ahora lo único que quiero es caminar, para bajarlo todo. Hoy no cenaré". Se ha quedado a 9 fartons del récord, que estableció Valentín Carrasco en 2019 con un total de 57.

La iniciativa ha vuelto a registrar un más que notable éxito de público en la vuelta de la Fira tras dos años cancelada por la pandemia.