«‘Ritual’ es un disco que habla de nosotros como sociedad, como una fotografía del 2022»

Dorian recala en Xàtiva en plena gira de «Ritual», su último disco, cosmopolita, con varios idiomas y con la colaboración de diferentes artistas, de estilos diversos. El cantante, Marc, recuerda claramente su anterior paso por la Fira, en 2012, donde adquirió libros y paseó por la ciudad.

Estáis en plena gira de «Ritual», en un año en el que ha vuelto la normalidad a los eventos musicales tras la pandemia. ¿Cómo estáis viviendo este retorno? ¿Cómo veis al público?

Lo que más se nota es que todos hemos aprendido, quien más quien menos, que tenemos que vivir el momento más que nunca. El carpe diem ahora la gente se lo cree de verdad, pero carpe diem no como vivir siempre a tope, sino como disfrutar de cada momento de verdad. Y en los conciertos eso se está notando muchísimo. Estamos viviendo una gira de verano maravillosa, no sólo Dorian, todos los grupos.

Había ganas de conciertos y de festivales. Y también de Dorian. Tenéis la agenda llena.

Es una maravilla. Estamos presentando el nuevo disco, «Ritual», que está teniendo una acogida muy buena. Y estamos retomando el ritmo de nuestra profesión, estigmatizada dos años y que ahora, por fin, vuelve a estar en el punto que se merece, el de dar alegría y felicidad a la gente. Estamos muy contentos.

Hablas de alegría y en el disco abundan las canciones con mensajes positivos, esperanza, luz. ¿Es fruto de la etapa oscura de la que venimos?

Sí. En «Ritual» la clave está en que la mirada de las letras ha pasado del yo, del ego, al nosotros. Es un disco que habla de nosotros como sociedad, habla de feminismo, de gentrificación, de corrupción política, de amor no tóxico, de bisexualidad también, en «Dual». Es un disco en el que hemos querido dar una mirada hacia el presente de nuestra sociedad, como si fuera una fotografía de la sociedad del 2022. Y está teniendo una fuerte conexión con la gente porque habla un poco de nosotros, de lo que nos está pasando a todos en la calle.

Hay letras muy sociales, que hablan de un mundo corrupto, fallido; de feminismo, cantáis que las mujeres son las que hacen la revolución del siglo XXI .

Sí, el feminismo es la revolución, sin ningún tipo de duda. Cuando hablamos de feminismo, en «Techo de cristal», no solo hablamos de que por supuesto que tendría que haber una igualdad entre hombres y mujeres, sino de que aspiramos a un mundo en el que las mujeres cada vez manden más y que cuando manden no se conviertan en hombres. Que manden desde una sensibilidad femenina y una comunicación no violenta, que es la comunicación femenina. Y esa será la última gran revolución.

¿Os preocupan estos temas a la hora de componer?

Sí, lo tenemos presente. En otros discos, como «La ciudad subterránea», era una mirada de yo contra el mundo, una mirada dura, muy crítica pero desde un punto de vista negativo. Ahora me apetecía dar un mensaje más positivo y más de nosotros, como colectivo social, no contra el mundo, sino aportando nuestro grano de arena para cambiar nuestro entorno. No quiero transmitir confrontamiento violento o nihilismo, sino positivismo y fuerza a nivel colectivo y social. La gente cuando se junta y toma conciencia de los problemas, los cambia. Y cuando se aísla en casa viendo la tele, no se cambia nada. «Ritual» es un álbum crítico con la sociedad actual, pero no es un álbum nihilista, no es negativo. Es un álbum que dice que la sociedad avanza lentamente, pero va avanzando. Cada vez hay menos machismo, menos racismo, menos homofobia. Pero todavía hay.

El disco incluye muchas colaboraciones, con cantantes de estilos muy diferentes al vuestro.

Queríamos hacer colaboraciones pero que no fueran del entorno del indie, sino que fueran colaboraciones de otros estilos. Tenemos a Pimp Flaco que viene del mundo del trap; una artista súper pop como Ana Mena, que hizo un gran trabajo vocal en «No dejes que pase el tiempo»; Lido Pimienta, la gran renovadora de la cumbia colombiana; y Alizzz, productor de C. Tangana y Rosalía, como coautor de «Energía rara». Todos ellos nos han aportado muchas cosas a este álbum, nos han abierto más la mente y nos han enseñado a hacer las cosas de otra manera.

Hay también muchos idiomas en el disco: castellano, catalán, inglés, francés...

Queríamos que «Ritual» sonara cosmopolita, transmitir la idea de que la salvación de la humanidad pasará por entender que estamos todos en el mismo barco. Poner diferentes idiomas en el mismo álbum posibilita que el oyente haga un viaje cosmopolita por el mundo y transmitir el mensaje que de lo local se va a lo universal, y a la inversa. El cosmopolitismo es la mejor herramienta contra el fascismo.

Por último, en Xàtiva ya estuvisteis en la Fira de 2012, también un 19 de agosto y con La Habitación Roja, además de Sidonie, Euro-Trash Girl y Polonio. ¿Recordáis vuestro anterior paso por la Fira?

Sí, muchos recuerdos. Me gusta mucho la València interior, de los pueblos, y recuerdo que di un buen paseo por Xàtiva, que hablé con varias personas mayores, me compré dos libros. Sí, sí, tenemos muy buen recuerdo. Y además, siempre tocar con La Habitación Roja, que son como hermanos, es una gran alegría. Me gusta mucho Xàtiva.