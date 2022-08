la fira de xàtiva de fa un segle

El present llibre de la Fira de Xàtiva de 2022 ha estat dedicat, entre altres objectius, a commemorar el naixement de la revista Unión Cultural. Una publicació que va veure la llum al juny de 1922, i que va tindre una efímera existència. No va arribar a una dècada de vida, però fa un segle, l’exemplar d’agost, es va dedicar a parlar de la fira des d’una perspectiva comercial i cultural. A través del cartell anunciador, obra de José Barreira, i alguns articles d’aquella revista, anem a fer una comparativa entre dos segles, per observar com la tradicional Fira de Xàtiva va evolucionant d’acord amb el canvis econòmics, socials i tecnològics del nostre present.

A la dècada dels vint, els típics motius valencians de la botija, el gaiato, el meló o les sardines no apareixien als cartells anunciadors. Es preferia altres símbols que podien ser útils per a les festes de qualsevol poble de la geografia hispànica. Al cartell de l’any 1922, a una fira encara sense reines ni festeres, la dona seria el reclam publicitari de la festa. Una jove plena d’alegria, amb ulls grans, coll llarg, somriure i mirada directa, ens convida a la «feria y fiestas de Játiva», en nom de l’ajuntament, des del 15 al 20 d’agost. A la part central del cartell, es situa el «programa de festejos», destacant, amb roig i blau, les activitats més importants a desenvolupar.

Cent anys més tard, desapareix en el cartell guanyador de la Fira de Xàtiva 2022 les activitats programades, la figuració humana, els jocs de perspectiva i colors, i tot es centra en elements icònics típics de la fira socarrada com la botija i les sardines, representats d’una forma original, on una botija capgirada com el quadre de Felip V serveix de envàs per on trauen el cap un grapat de sardinetes. La destresa pictòrica humana cedeix pas al disseny i a l’originalitat en l’ús de la tecnologia, que ha permés a l’artista Patricia Bolinches guanyar el concurs, interpretant la tradició al gust del present. Desapareix també el castellà de la denominació oficial, i l’Ajuntament ens la presenta com Fira d’Agost de Xàtiva, del 15 al 20 d’agost, de la qual es destaca que és una festa «d’interés turístic nacional», i que es celebra «des de 1250 per privilegi de Jaume I».

La fèmina creada per Barreira el 1922, vestida de flamenca amb mantó de Manila, amb un roig intens present a tot el cartell, ens evoca més a una manola o maja madrilenya que a una dona valenciana. Espectacular cartell per anunciar que la fira, a més de comerç, és una festa, com es destaca a un primer pla, amb els fanalets propis d’una revetla, suposem que ara i sempre, la millor forma de fer entendre el sentit de la festa i la diversió, sempre lligada a la bellesa femenina.

Però a més de lúdica, era, al contrari que ara, una fira de caràcter comercial, sobretot agrària, com s’indica al cartell destacant per damunt de tot que era una «Gran Feria de ganados». Els motors de sang i la maquinària agrària eren encara fonamentals per al treball en el camp, en una horta d’arròs i taronges, que necessitava animals de tir, per a carros, tartanes i jardineres, en espera de l’arribada de l’automoció, que a poc a poc ficaria a Xàtiva a motor i quatre rodes.

Perdut el caràcter agrari de la ciutat, la fira del ramat esdevé actualment en una fira d’exhibició de bestiar cavallí, asinal i mular, fent ullets al passat a través del tir i arrossegament, però que és, primordialment, un espai de doma i d’amor pel cavall a través de l’hípica. Aquella, com ara, quasi funcionava de manera independent, amb la diferència que ara participa en el Reial de la Fira amb exhibicions, però ja no es troba relacionada amb les tasques agrícoles, ni tampoc trobarem parades amb ferramentes de cultiu, les quals van ser les més abundants, ara totalment desaparegudes.

El cartell de Barreira ens pot també ajudar a entendre com i en què es divertien els nostres avis. Així los festejos d’aquella fira es centraven en «hermosas verbenas, famosas corridas, concurso musical, partidos de football, concurso regional de tiro, exposición de pinturas, conciertos en el Real y fuegos artificiales con tracas de colores». Totes aquestes activitats les trobem a la fira un segle després. Amb l’excepció de les corregudes de bous, hui prohibides, a més de la desaparició de la plaça com a espai escènic, on es desenvolupava el concurs musical, també desaparegut, i el concurs de tir.

El 15, després d’inaugurada la fira del bestiar, vora les onze s’obria al públic la tradicional exposició de pintures, fotografia i caricatures. Tradició que hui continua. A la vesprada, ja cobrava protagonisme el principal espai d’espectacles de la fira: la plaça de bous, on es programaren quatre corregudes, per als dies 15, 16, 17 i 20. El 18 i 19 s’oferien altres tipus d’espectacles. El 18 s’organitzava un concurs de tir organitzat per la Sociedad de cazadores Orion, i l’endemà es celebrava un gran concurs musical, on participaren diverses societats musicals de pobles de la rodalia, a banda de la Nova i la Vella de Xàtiva. El 20 tornaven els bous, per posar punt final a la fira amb una «corrida mixta extraordinaria, con dos novillos, con picadores, y cuatro becerros… con precios populares o al menos económicos».

Si les corregudes de bous foren un dels principals focus d’atracció de la fira de Xàtiva, i la plaça el seu principal espai escènic, un segle després la música esdevé, a parer meu, com el principal referent. Continuem amb els concerts de la Nova i la Vella, en el marc del Pòrtic de les Festes, i en plena fira, el Festival de la Cançò, l’homenatge a Bruno Lomas, els concerts de la Murta, les actuacions de grups locals, o les discomòbils de música electrònica, sense oblidar els cants d’Albaes o l’espectacle de cloenda, que ens fan pensar en l’aspecte lúdic de la festa i en la infinitat d’espais escènics que podem trobar a una fira, on cada volta es consolida més la carrera de motos, les paelles i els espectacles teatrals de tota mena. Molta més diversitat i adaptació a tota classe de gustos i edats. Una fira que no és millor ni pitjor que la del passat, simplement diferent. I és que amb l’edat tot canvia.