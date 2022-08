La campeona ucraniana que plantó cara al machismo

Anna Muzychuk (Lviv, 1990) desplegó ayer en Xàtiva sus habilidades como ajedrecista gracias a la tradicional partida simultánea que organiza cada año el club La Primitiva Setabense. La campeona ucraniana demostró su pericia sobre el tablero enfrentándose a la vez a varios jugadores y jugadoras en l’Albereda.

Conocida por ser una defensora de los derechos de las mujeres, llegó a la capital de la Costera tras proclamarse campeona junto a la selección femenina de Ucrania en la reciente Olimpiada celebrada en la India. Una alegría en medio de tristes tiempos, dañados por una guerra a la que no se le atisba aún el final: «Es fundamental poder ayudar en la representación de mi país, sobretodo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Que hayamos ganado la Olimpiada en este momento es de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida».

Muzychuk tuvo que abandonar su país natal tras lo ocurrido y actualmente reside en Valencia: «He venido desde Ucrania a vivir ahora a la capital valenciana y agradezco que desde el Club La Primitiva se pusieran en contacto con la gente de mi entorno para la realización del evento tras regresar de la Olimpiada».

No esconde su frustración: « La situación es muy dura, nuestra familia sigue en Ucrania. Hablamos con ellos cada día. Mi hermana y yo estamos haciendo todo lo posible para ayudarles. Gracias a los sistemas de ayuda hemos podido enviarles medicinas, entre otras cosas». Y es que su hermana Mariya Muzychuk —campeona del Mundo en 2015— forma parte de las filas del Andreu Paterna: «Está muy a gusto. Esta ha sido la principal vinculación para que hayamos venido a vivir aquí. El ajedrez valenciano está subiendo mucho de nivel, se están haciendo grandes esfuerzos por parte de los clubs y es muy positivo que el ajedrez se popularice cada vez más».

«Por encima del ajedrez»

El nombre de la campeona ucraniana saltó a la esfera pública en 2017, cuando se negó a participar en el campeonato del mundo de Arabia Saudí por el trato que las mujeres reciben en ese país, lo que causó que perdiera sus títulos: «La decisión que tomé de no acudir al mundial está por encima del ajedrez, nunca dudaría o me cuestionaría hacer un sacrificio personal para mejorar la situación de las mujeres en el mundo. La decisión fue una pequeña gota por el feminismo gracias a la repercusión que tuvo y lo que haya podido ayudar . El mundial tenía contrato para tres años en Arabia pero tras la primera edición conseguimos que no se volviera a jugar allí. Recibí muchas presiones y estoy muy agradecida a toda la gente que me apoyó y que me sigue apoyando ahora».

«Creo que los deportistas y gente con influencia mediática deben tratar de ayudar en las causas que sean beneficiosas para mejorar el mundo aunque, por ello, tengan que renunciar en un momento dado a ciertas cosas», prosiguió la ajedrecista.

Muzychuk también expuso que es «muy complicado» eliminar el machismo por completo: «Se están haciendo muchos esfuerzos y vamos en la dirección correcta. En cuanto al ajedrez es muy importante que las chicas jóvenes estén cada día más interesadas en practicarlo y disfrutar de todos los conocimientos y valores que aporta».

Por último, la campeona ucraniana defendió la disciplina de la que es profesional: «El ajedrez tiene su parte de arte, de ciencia, y también es un deporte».