Retomamos esta cita semanal. Se ha presentado el Olímpic y no creo que deba demorar más tiempo el pararme un poco y reflexionar sobre la situación del club. No me apetece, sobre todo porque sigo sin ver las cosas claras, y sigo apostando por como mejor salida la refundación del club. Pero la situación es la que es, y a ella debo ceñirme.

Presentación. Varias fotos: la de pocos aficionados en la grada (que no es nuevo), la de los niños del Ciutat de Xàtiva con los jugadores del Olímpic, imagen muy gráfica del cambio de modelo en el club; y la imagen de un palco vacío. No hubo discurso de dirigentes (lo del perdón por lo de la temporada pasada y lo de la ilusión lo dijo el presentador) y no se sentó nadie en el palco, lo que también expone de manera muy gráfica la situación del club. Seguramente nadie quiere asumir esa responsabilidad, responsabilidad necesaria. Y sobre el campo, lo menos negativo. Es muy pronto para hablar de objetivos, para hacer pronósticos. Tengo claro que tras el tumultuoso verano se ha podido configurar una plantilla con gente joven, ambiciosa, con varios jugadores de la «terreta», y con algunos más veteranos que les pueden servir de apoyo. Una plantilla que va a ir a más con el paso de las semanas. Y tengo claro que jugamos en la Preferente, que la plantilla ni se puede ni se debe comparar con las anteriores. Nos tenemos que acostumbrar. Voto de confianza. En una semana estaremos haciendo la previa de la primera jornada de liga: ¡Empezamos!