La reubicación de una colonia felina desata la polémica en Xàtiva

La reubicación de una colonia felina ubicada en las inmediaciones del colegio público Gozalbes Vera ha vuelto a reabrir la polémica en Xàtiva. La entidad CES Colonias Felinas ha difundido un vídeo —que ha corrido como la pólvora en las redes sociales— de un ejemplar capturado en una jaula, denunciando que el ayuntamiento está «deportando» a los animales a Bixquert.

De hecho, la misma agrupación ha hecho públicas otras imágenes en las que se puede apreciar que dos de sus integrantes interpelan al trabajador de la empresa contratada por el propio consistorio setabense para la captura de los animales. El tema ha saltado al terreno político, puesto que Marcos Sanchis, portavoz del PP en Xàtiva, pidió ayer explicaciones al alcalde por los hechos. «Estamos ante una nueva ocurrencia del gobierno socialista y, por desgracia, Xàtiva vuelve a ser noticia por maltrato animal. Lo que mal empieza mal acaba», dijo.

Sin embargo, fuentes del consistorio explicaron a Levante-EMV que la gata que sale en el vídeo compartido en redes sociales se encontraba en mal estado de salud: «La está cuidando un voluntario que vive en Bixquert, donde fue trasladada. Recibimos una petición de la dirección del colegio Gozalbes Vera para reubicar una colonia que hay cerca por motivos de salubridad. Nuestro objetivo es seguir el método de captura y esterilización y repartir los ejemplares de este núcleo en otros, no solo en Bixquert», indican. Para ello, desde el consistorio se pusieron en contacto con la firma especializada CTL Sanidad Ambiental. Fuentes de la empresa explican que «cuando recibimos un encargo de este tipo realizamos una valoración de la colonia. Los técnicos capturaron a un primer ejemplar adulto, que fue llevado al veterinario. Luego acabó en casa de un voluntario para ser cuidado», indican. Pero el tema no quedó ahí. Días después, un operario fue a recoger una jaula con dos crías y recibió presiones: «Nuestro método se basa en ubicar las jaulas-trampa por la mañana y recoger a los animales después. Había dos gatos pequeños y el operario comenzó a ser interpelado, estando presente hasta un abogado. Decidimos paralizar la situación y desde el ayuntamiento nos han comentado que, de momento, no realicemos más capturas».

«Se dicen cosas inciertas»

Desde CTL también lamentaron la publicación de las imágenes en redes sociales: «Se dicen cosas que no son verdad y lo han hecho sin llamar ni contrastar nada. Lo único que han hecho nuestros operarios es capturar y llevar a un animal a un veterinario para que fuera tratado. Es un trabajo que realizamos en muchos otros puntos de España», defienden.

La gestión sobre las colonias felinas de la capital de la Costera ha sido un nido de polémicas desde que a principios de 2021 el ayuntamiento decidió romper el convenio suscrito con dos entidades, alegando un incumplimiento de los acuerdos. Las agrupaciones llegaron a denunciar al alcalde Roger Cerdà y a la concejal Reme Sinisterra por maltrato animal. El consistorio también ha presentado su propio plan de colonias. La polémica sigue viva.