Territorio avala la residencia en la vieja cantera de Barxeta frente a las pegas de Igualdad

El servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Generalitat ha emitido un informe favorable sobre la construcción de la residencia de la tercera edad proyectada en una antigua cantera de arcillas de Barxeta después de considerar subsanadas las exigencias requeridas a la empresa promotora, que persigue la obtención de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) para desplegar una inversión de 5,7 millones de euros e iniciar las obras.

El área de la Conselleria de Política Territorial advirtió en febrero de una serie de afecciones visuales y pidió a la firma Residencial Lago Barxeta, SL que concretara con mayor precisión las medidas recogidas en su Estudio de Integración Paisajística (EIP) para minimizar el impacto del complejo en suelo no urbanizable. Después de analizar la nueva documentación aportada por la mercantil, el servicio de Infraestructura Verde ha dado el visto bueno al proyecto siempre y cuando se lleven a cabo la medidas de integración paisajística prometidas.

A pesar de ello, la actuación todavía ha de sortear el escollo más grande de todos, puesto que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha mostrado ya en dos ocasiones su posición desfavorable al emplazamiento del geriátrico en sendos informes, el último de ellos emitido por la dirección general de Infraestructura de Servicios Sociales hace medio año. Pero la promotora no se rinde y ha vuelto a presentar alegaciones.

El servicio autonómico invocó los recientes cambios introducidos en la norma que regula el nuevo modelo de residencias para indicar que el centro propuesto por la empresa en Barxeta no se ajustaba a la capacidad máxima de 100 plazas estipulada, puesto que preveía albergar a 150 residentes. Residencial Lago Barxeta, SL, sin embargo, sostiene que la nueva norma no es de aplicación en este caso porque su solicitud de la DIC fue admitida a trámite en junio de 2020, cuando el decreto con los cambios no entró en vigor hasta diciembre de 2021 y no se aplica con carácter retroactivo. Aún así, después de mantener dos reuniones con los técnicos de la dirección general de Infraestructuras, la promotora ha presentado una nueva propuesta que suprime 50 plazas de la residencia (de 150 a 100) y adapta el edificio proyectado al modelo convivencial de unidades diferenciadas por cada 25 plazas que exige la nueva regulación autonómica.La empresa ya recortó el volumen inicial de uno de los bloques planteados eliminando una planta y el ático para ajustarse a los condicionantes urbanísticos.

Pero el principal obstáculo que puso la Conselleria de Políticas Inclusivas en su último informe es que, a su juicio, la ubicación del geriátrico alejada del casco urbano contraviene la directrices establecidas para la construcción de este tipo de centros. En su segundo escrito de alegaciones, la promotora vuelve a insistir en que la ley no precisa que las residencias se tienen que levantar obligatoriamente en suelo urbano. Residencial Lago Barxeta, SL defiende que la superficie de 10.000 m2 de la vieja cantera se encuentra cerca del casco urbano de esta localidad y se puede acceder a ella a través de diversos medios de transporte. Además, la firma se ha comprometido a incluir una parada del servicio regular de transporte colectivo de la línea Xàtiva-Barxeta en la puerta de la residencia «para facilitar la movilidad tanto del personal externo como de los usuarios y visitantes». La parada se ha previsto en el interior de la parcela, junto al acceso a la edificación.

Nuevas mejoras

La mercantil —radicada en Xàtiva— ha introducido varias mejoras en la distribución general de la parcela donde se ubicaría el geriátrico, con la apertura de un recorrido perimetral para el paso de vehículos de emergencia o la creación de un área recreativa con juegos de niños y descanso para la integración de las familias visitantes. Para garantizar la integración paisajística, los cerramientos serán de tonos oscuros, el mobiliario exterior será de materiales naturales, el pavimento de materiales térreos y las cubiertas de la edificación se completarán con vegetación extensiva. El estanque artificial existente en la zona que se creó para regenerar el paisaje degradado dejado por la antigua cantera se mantendrá y se pondrá en valor mediante la construcción de un embarcadero.