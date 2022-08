«La actual plantilla del Olímpic de Xàtiva tendrá difícil el ascenso»

Roberto Campillo, exentrenador del Callosa, estudia desde hace meses la complicada situación del Olímpic de Xàtiva. El club está inmerso en una guerra civil por el control y la facción noruega liderada por el exdirector deportivo Rune Hoem ha amenazado con acudir con los tribunales sino se convoca una asamblea extraordinaria que les permita presentar una moción de censura. Defienden que cuentan con 85 firmas de socios. Sin embargo, todo apunta a que los actuales gestores, liderados por Anuj Gupta, no están por la labor.

Campillo fue anunciado por Hoem hace semanas. Desde entonces, reconoce que está a la espera de movimientos: « Se pusieron en contacto conmigo a finales de mayo y, tras varias entrevistas, llegamos a un acuerdo. Soy el candidato al banquillo en caso de que su gestión entre al final en el Olímpic de Xàtiva», señala.

El entrenador apunta que el exdirector deportivo noruego le expuso «un proyecto económico y deportivo muy serio. De hecho, dije que no a un par de equipos, ya que es un proyecto casi irrechazable». Consultado por el nivel de la plantilla confeccionada en la actualidad, Campillo es contundente: «A Algunos jugadores no los conozco, en especial a los de Sudeva. Lo que sí me han pasado son informes de algunas incorporaciones. Ahora mismo, creo que debemos ser realistas. La actual plantilla tendrá difícil el ascenso. Se puede decir que el objetivo debe ser salvar la categoría y poco más. Decir que está hecha para ascender es engañar a la gente».

Campillo cree que «con lo que hay actualmente no basta». «La Preferente va a ser muy fuerte este año. Nosotros entraríamos con fichajes, tanto jugadores de mi confianza como algunos que traería Rune. Sin embargo, todo lo que está pasando causa que el abanico se reduzca, es más difícil. Ha habido jugadores que han estado esperando y aguantando y, al final, han fichado por otro club. Conforme pase el tiempo, las cosas se pondrán más difíciles», ahonda. «Es una pena, ya que todo apunta a que se va a tener que ir a juicio. Sin embargo, me han comentado que todo lo relacionado con la moción de censura se ha hecho siguiendo los cauces legales, de forma muy seria. Los actuales gestores de Sudeva no velan ni por el club ni por la afición», mantiene el entrenador.

Un proyecto «a largo plazo»

A su vez, Campillo defiende que el proyecto que quiere liderar la facción noruega es a largo plazo: «Se ha hecho una planificación de siete u ocho años. No es llegar y hacer las cosas rápido. Se apuesta por profesionalizar la gestión del Olímpic, por volver a apostar por el fútbol base. Quieren recuperar la esencia, que los niños de Xàtiva vuelvan a sentir el amor por el escudo», señala.

Sin embargo, Campillo no esconde que el objetivo debe ser el ascenso: «Esa es la meta a corto plazo, pero con las cosas como están es más difícil. Con esta situación institucional todo es muy complicado. Subir con todo a favor ya cuesta, has de estar entre los mejores. Hay antecedentes de retrasos en pagos, por ejemplo, y todo eso no ayuda».

«Lo que veo, lo que están haciendo me produce tristeza. Yo lo observo desde fuera y no quiero pensar lo que sufrirá la gente de Xàtiva, de toda la vida. Si ves que todo el rato dicen mentiras y promesas que no cumplen, al final te cansas», apostilla Campillo.