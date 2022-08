Francia, Bélgica y Reino Unido son las nacionalidades con mayor cifra de visitantes extranjeros contabilizados por la Tourist Info de Ontinyent durante la “Setmana Gran” de fiestas, con el 50% del total de turistas otros países que han pedido información. Además de estos países, en la segunda quincena de agosto pasaban por la oficina de turismo del Palacio de la Vila turistas de Holanda, Suecia, Corea del Sur y Suiza. También se destacable la buena afluencia de visitantes registrada en su punto de Información Turística habilidad de manera extraordinaria en la Plaza de la Concepción, por el cual pasaron alrededor de 500 personas a pedir información desde jueves hasta domingo de la “Setmana Gran”.

Al conjunto del mes de agosto, alrededor de 2500 personas han pedido información, la mayoría procedentes de la propia Comunidad Valenciana. De este total, alrededor de 400 corresponden a turistas nacionales, principalmente y por este orden procedentes de Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Madrid, Baleares y Castilla la Mancha. En cuanto a la información más demandada han sido los datos sobre la ciudad, actividades culturales, rutas de senderismo, parajes naturales, fiestas y artesanía.

En cuanto a las 4 rutas turísticas gratuitas organizadas durante la segunda quincena de agosto por la Concejalía de Turismo, a los refugios antiaéreos recientemente rehabilitados a Tortosa y Delgado y el regallo (2 visitas), la ruta de trekking acuático por el río Clariano, y la ruta cultural por el barrio de La Vila, todas ellas agotaban las alrededor de 30 plazas ofrecidas para cada convocatoria, habiendo incluso gente en lista de espera.

La regidora de Turismo, Sayo Gandia, explicaba que “los datos alrededor de los turistas son meramente indicativas porque es evidente que no todos los turistas piden información a la Tourist Info, pero si que nos indican que hemos tenido cierta normalidad, en la línea de los años anteriores a la pandemia”. “Con todo”, explicaba la regidora, “el turismo que queremos promover es un turismo de todo el año, no solo centrado en las fiestas, porque tenemos el potencial para ser un destino turístico de escapadas de un día durante todo el año, apostando por un turismo sostenible, no masificado y seguro, que sea positivo para la economía de la ciudad”, señalaba.