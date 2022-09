«He superado tres citas de ultrafondo en 60 días, ahora necesito descansar»

Es una de las grandes referentes del ciclismo de fondo en nuestro país, quizás una de las disciplinas deportivas más exigentes del universo de las dos ruedas. María José Silvestre, natural de Bocairent, ocupó el segundo lugar del podio el pasado sábado en la prueba de 12 horas de duración celebrada en el circuito de Zolder, emplazado en Bélgica. Cierra la temporada de 2022 a lo grande.

Con su nueva hazaña, la deportista de la Vall d’Albaida finiquita dos meses de competición de alto nivel: «He superado tres pruebas de ultrafondo en un plazo de 60 días. Mi cuerpo lo nota, necesito descansar», comentó ayer a Levante-EMV.

La deportista completó los casi 400 kilómetros —392 kilómetros concretamente— de extensión de la prueba sin bajarse de la bicicleta y a una velocidad media superior a los 30 kilómetros por hora, lo que demuestra su enorme capacidad de resistencia. Reconoció que cambió sus planes —y los de su equipo— en plena carrera: «En un principio iba a parar a las seis o siete horas de estar encima de la bicicleta. Preguntamos en el briefing y nos dijeron que se podía dar el avituallamiento en la pista, en una curva a izquierda que había junto a la línea de meta. Ahí pude coger los botellines de agua y la comida para recargar energías».

La ciclista también explicó que está acostumbrada a carreras más largas, donde el ritmo es bastante inferior: «En parte lo del sábado es una hazaña para mí. Yo suelo participar en pruebas de 24 horas —no de 12— donde normalmente paras en el box. Aquí tuvimos que hacer un planteamiento diferente, ya que la velocidad y el ritmo deben ser más altos», indicó.

«Lo cierto es quería probar cosas, era algo nuevo. Me encontré bien todo el tiempo, soporté bien lo de no ir al baño y me decanté por no parar. Descuadré un poco el plan inicial que había configurado el equipo, pero al final todo salió bien», prosiguió la deportista de Bocairent.

Ocho años en la disciplina

María José Silvestre lleva ocho años participando en pruebas de ciclismo de ultrafondo, adaptándose a las exigencias del deporte de élite. Sin embargo, su caso no es como de otros deportistas que pueden dedicarse al 100 % a la disciplina que escogen, ya que ha de compaginar su día a día laboral con los entrenamientos: «Ha llovido mucho desde la primera prueba, que recuerdo que tenía una extensión de 465 kilómetros. He estado mucho tiempo encima de la bici desde entonces. Entre semana entreno una hora u hora y media cada día, lo que me permite mi jornada laboral. Los fines de semana que puedo le dedico más horas al entrenamiento, una media de entre cinco y seis».

Consultada sobre las razones que le llevaron a probar en un deporte tan duro y exigente, Silvestre destaca la sensaciones que tiene al pasarse tanto tiempo sobre la bicicleta: «Me siento muy realizada con este tipo de pruebas, la verdad. Para mi es como una escapatoria diaria... me motiva, me apasiona. El ciclismo es una forma de vida, es la vida que llevo desde hace años. Todo esto es lo que me hace seguir».

Tras el segundo puesto en tierras belgas, es momento de estudiar la temporada del año que viene: «Ahora voy a descansar, el cuerpo se castiga mucho. Ya veré en qué lugares corro en 2023».