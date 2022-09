Los sobrecostes bloquean desde junio el centro de alzheimer de Albaida

En medio de un turbulento escenario internacional dominado por la crisis de suministros y la subida del precio de todos los materiales básicos, se ha vuelto habitual que las obras públicas nazcan con sobrecostes antes si quiera de comenzar a ejecutarse. Es lo que ha ocurrido con el proyecto de construcción del nuevo centro de día comarcal para enfermos de alzheimer de Albaida, financiado con cargo a los fondos europeos del plan de recuperación, transformación y resiliencia post-covid en el marco del Pla Convivint de la Generalitat.

La actuación se adjudicó el 24 de mayo a la empresa ontinyentina Construcciones Francés, SA por 1,076 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses. La idea manejada por el ayuntamiento era que los trabajos pudieran iniciarse en julio, pero nada más lejos de la realidad. El contrato ni siquiera ha llegado a formalizarse por las desavenencias económicas entre las partes implicadas en su materialización. Por un lado, la firma se negó a iniciar las obras si no se incrementaba primero la partida presupuestaria destinada a sufragarlas, apelando al encarecimiento de los precios. Por otro, el consistorio no puede aceptar los términos que esta plantea. Ayer mismo, el orden del día de la junta de gobierno de Albaida incluía entre sus puntos una propuesta para activar la cláusula que permitiría imponer penalidades a la contratista por el bloqueo de la intervención, a la vista de que la constructora «no da señales de vida», según indican fuentes municipales. Después de haber trasladado la problemática a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para analizar la manera de proceder, el consistorio asume que el proyecto deberá revisarse al alza de cara a volver a licitarlo lo antes posible, para evitar que pueda quedar desierto por segunda vez. Al primer concurso solo se presentó Construcciones Francés, que se ofreció a ejecutar la obra por un precio muy ajustado al presupuesto original.

La obra del carrer Nou, desierta

El requerimiento adoptado por el ayuntamiento tiene por objetivo intentar que la adjudicataria haga algún movimiento y «mueva ficha» con tal de salvar el bloqueo de una de las inversiones estrella de esta legislatura en la localidad. «No podemos dejar pasar los meses sin hacer nada. Si la empresa no puede materializar la obra debe renunciar a ella», subraya el alcalde de Albaida, Josep Albert, que recuerda que los problemas con las licitaciones se están reproduciendo en muchos contratos. Sin ir más lejos, también ha quedado desierta la obra promovida por la Conselleria de Política Territorial para la adecuación y mejora de la seguridad vial del carrer Nou de Albaida entre las calles Verge del Remei y la avenida Fora-Fora, valorada en 237.995 euros.

Lo que causa extrañeza en el consistorio es el hecho de que la constructora adjudicataria decidiera presentarse al concurso del nuevo centro de alzheimer para luego señalar que le era inviable ejecutarlo con las cifras previstas en el proyecto diseñado por la administración. Otras empresas se habían interesado por las obras, pero terminaron por no concurrir a la licitación porque no les cuadraban los números. Albert señala que la intención municipal no es actuar contraa la contratista, pero esta vía esta encima de la mesa si esta no renuncia al contrato.