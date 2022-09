La CNMC avala el veto a las placas solares en un "conjunto arquitectónico" de Ontinyent

Se han convertido en un elemento más del paisaje urbano de muchas ciudades. Las placas solares han venido para quedarse, sobretodo tras el constante incremento de la factura de la luz en los últimos tiempos. Muchos son los titulares de viviendas que se han puesto en contacto con una firma especializada para dotar a sus residencias de este tipo de instalaciones, con el objetivo de disminuir a medio-largo plazo su desembolso mensual en electricidad. Sin embargo, como todo en la vida, también hay limitaciones a este tipo de prácticas. Así, en entornos de ciudades con especial protección este tipo de iniciativas pueden chocar con normativas como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios, que limitan este tipo de aspectos.

Tal es lo que ha ocurrido recientemente en Ontinyent. El consistorio de la capital de la Vall d'Albaida denegó el permiso para la construcción de una instalación solar fotovoltaica en una vivienda ubicada en la calle Juan Belda Pastor y la empresa responsable, Clidom Solar, apeló a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dicho organismo ha ratificado en un reciente informe la decisión adoptada por el gobierno municipal.

El consistorio basó su postura en la normativa urbanística y en el hecho de que la vivienda afectada forma parte de un conjunto arquitectónico, apuntando que "la instalación solar propuesta no se ajusta a las obras permitidas en el artículo 2.33 del Plan General de Ontinyent, por suponer un cambio en la composición de la cubierta del inmueble ubicado en la zona de ordenación Conjuntos Arquitectónicos". Ante esta tesitura, la firma que planteaba las obras reclamó a la CNMC amparándose en la Ley de Garantía de la Unidad de mercado (LGUM). Sin embargo, el dictamen del organismo es contundente: "Dicha limitación se halla justificada en la razón imperiosa de interés general del art. 5 LGUM consistente en la “protección del entorno urbano”, al prohibirse en el artículo 2.33 del PGOU de Ontinyent efectuar modificaciones de los elementos compositivos de la fachada y cubierta de los edificios integrantes de los llamados “conjuntos arquitectónicos” de la ciudad con el fin de preservar sus características singulares.

"Boom" de instalaciones

Joan Sanchis, concejal de Territorio del Ayuntamiento de Ontinyent, ha atendido a Levante-EMV para fundamentar la postura del gobierno municipal en este caso concreto. El portavoz local apunta que se está registrando un cierto "boom" en la instalación de este tipo de instalaciones y se remitió a la protección como Bien de Interés Cultural (BIC) del barrio de la Vila o de Bien de Relevancia Local (BRL) del barrio de Poble Nou: "Hay zonas que tienen que preservarse, no se puede llenar un barrio histórico de placas solares. En este caso la ubicación en la fachada no era la idónea y por eso denegamos el permiso". "Debemos compaginar la protección del patrimonio con la posibilidad de disponer de estas instalaciones. En ningún caso denegamos todas las peticiones, sino que aquella que se integran de la forma adecuada y no tienen impacto visual sí son autorizadas", ha continuado.

Así, según Sanchis el consistorio de Ontinyent ha aprobado en el último año más de cinco instalaciones de este tipo: "Creo que hemos desestimado tantas peticiones como hemos aprobado. Si las placas solares no se vieran desde la calle o no tuvieran impacto en el resto de residencias sí podrían instalarse sin problemas una vez estudiada la situación".

El concejal comparó la situación de la actual fiebre de las instalaciones de energía solar con la vivida con las antenas parabólicas en los años 90: "Esto no es algo nuevo, debemos velar porque se preserve el patrimonio y la estética urbanística. Esto ya pasó, en cierta medad, con las antenas parabólicas en los años 90. Se instalaban en todos lados y, en ocasiones, no quedaban bien. Había fachadas llenas".

Moción para eliminar trabas

De hecho, el ayuntamiento de Ontinyent ha acogido recientemente un debate sobre la idoneidad de este tipo de instalaciones para aprovechar la energía solar. Así, en el pasado pleno de julio todos los partidos representandos en el consistorio aprobaron una declaración institucional apoyada por todos los partidos políticos que exige modificar la normativa autonómica para eliminar las trabas a la autorización de placas solares en los tejados de residencias alejadas del núcleo urbano. A su vez, en la capital de la Vall d'Albaida también hay bonificaciones fiscales. "No estamos en contra de las placas solares, para nada. Lo que si defendemos es la