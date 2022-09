Xàtiva obligará a la firma concesionaria a aportar y mantener el nuevo trenet turístico

Es una de las atracciones turísticas de la ciudad de Xàtiva, aunque desde noviembre del año pasado su presencia se echa de menos, sobretodo entre los visitantes que quieren acceder a las inmediaciones del Castell. El trenet turístico que desde hace 16 años forma parte de la oferta de transporte colectivo del municipio setabense se encuentra varado en la estación de autobuses. Ha sido utilizado durante más de una década y ya no volverá a salir desde la parada de la Font del Lleó, sino que será sustituido. El ayuntamiento de Xàtiva está ultimando el pliego de condiciones que regirá el nuevo contrato que regirá el servicio, que conllevará que la misma firma concesionaria aporte el vehículo y se encargue de su mantenimiento y revisión. La empresa interesada solamente tendrá que hacer frente a un canon anual de 1.000 euros y se encargará de explotar la comercialización de billetes. Raquel Caballero, concejal de Turismo, ha atendido a Levante-EMV para explicar los pormenores de la iniciativa: "En octubre tuvimos que llevarlo a dos talleres especializados y luego nos costó dar con una firma de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que lo pudiera revisar. Hemos hablado con otras ciudades como Granada, Alcalá de Henares o San Sebastián -por citar tres ejemplos- para conocer la forma en la que ellos desarrollan proyectos similares. Nuestra intención es dar un buen servicio y la nueva concesión que estamos preparando nos parece que es el mejor camino".

En el pliego de condiciones -que aún no se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Estado- se fijan las características del trenet turístico a utilizar. Así, debe tener una antigüedad inferior a cinco años a fecha del anuncio de licitación, contar con una longitud máxima de 20 metros, contar con una cabeza tractora y tres vagones, tracción a las cuatro ruedas y capacidad para superar desniveles del 20 %, entre otros aspectos. El contrato, a su vez, tendrá una duración de 4 años, el máximo permitido por ley para un servicio de este tipo.

El nuevo trenet también dispondrá de un limitador de velocidad de 25 kilómetros por hora, contará con un sistema de audio-guía y un sistema de venta de billetes que admitirá pagos con contactless. La ruta a cubrir será circular, con un mínimo de dos viajes de martes a viernes no festivos, que se incrementarán en otras jornadas, según la época del año. Desde la oficina de turismo de la Font del Lleó se cubrirán un total de 20 paradas, por trece en el viaje inverso desde las inmediaciones del Castell. Los horarios se inician a partir de las 10 de la mañana y el precio máximo por billete serán 6 euros. La firma firma adjudicataria se encargará de rentabilizar el servicio.

Valorado en 3.000 euros

Caballero también ha confirmado que tomaron la decisión de "aparcar" el actual trenet turístico tras los sucesivos problemas registrados en noviembre del año pasado: "Los conductores de la nueva concesionaria nos dijeron que no querían pilotarlo. Nos informamos y debíamos pasar la ITV, lo que era un foco de problemas, aunque mucha gente decía que no era así. En el trenet sube un considerable número de personas y decidimos que no se sacaba porque no se encontraba en condiciones. Desde entonces estamos estudiando alternativas". Actualmente el vehículo está valorado en 3.000 euros: "Han venido a verlo empresas de Madrid y Lleida y lo que se podría vender es el motor, sobretodo. No descartamos usar algunos de los vagones para una iniciativa artística, por ejemplo".

La representante municipal confirmó que desde entonces han estudiado diversas alternativas para retomar el servicio. Llegaron, incluso, a valor la adquisición de un nuevo vehículo con fondos municipales, planteamiento que comportaba un gasto de entre 200.000 y 300.000 euros, aumentado por la actual escalada de precios. Las empresas, además, daban plazos muy largos para la llegada del trenet a Xàtiva: "Quisimos estudiar otros caminos. En Fitur, por ejemplo, nos reunimos con responsables de otros destinos, como Peñíscola o San Sebastián. Los responsables de la urbe donostiarra fueron muy amables. A ellos, la fórmula de la concesión les funciona muy bien".

Ahora, el ayuntamiento debe superar diversas fases hasta adjudicar y licitar el servicio: "Lo ideal sería tener el trenet turístico ya en funcionamiento en otoño, haremos las cosas como toca. Es un servicio muy demandado y queremos poder brindarlo a residentes y visitantes, pero en las mejores condiciones".

Desde el pasado mes de noviembre, el servicio del trenet turístico está cubierto por las líneas de microbuses. En Nits al Castell, por ejemplo, los espectadores subieron en autobús a todas las funciones, que no empezaron hasta la llegada de los últimos espectadores.