Pasados los días del calor (bromitas a estas horas y con estas temperaturas no se agradecen, supongo), tiempo había de sobra para analizar la Fira de Xàtiva de 2022, pero entre pitos y flautas se nos pasó el arroz y solo queda el recuerdo de unos días que hace unos pocos años fue calificada como de «inicio de una nueva era y unos nuevos personajes que harán posible dejar la histórica Fira en el lugar donde merece». Pues mire si había ejemplos desde el 1250 donde cogerse, aunque,en razón a la verdad, si Jaume I levantara la cabeza rogaría que le volviesen a enterrar para no hablar del tema. ¿Cambios? Poco o nada. Es decir, presentarse ante el personal como autores de unos cambios que no existen, pero que en realidad no pasa nada si se reconociese que hay lo que hay y poco más hay que inventar, pero alzarse como innovadores o promotores de nuevas ideas no deja de ser un poco ridículo, o mucho.

Podemos sacar del baúl de los recuerdos (ese de Karina) cualquier programa de los años 80, 90, 2000 o 2010 y compararlo con el del 20, 21 o 22 y si se encuentran diferencias significativas nos repartimos una sandía de esas que ya no se venden en el Real de la Fira, delante de la oficina de Correos. Encontraremos el teatro-sainete, las paellas donde todo cabe y mejor las borracheras, los castillos de fuegos artificiales, el tiro y arrastre que comienza a ser polémico, actuaciones de artistas que se repiten, presentaciones con trajes largos blancos de reinas y festeras, que te hacen pensar dónde estaría el cambio, si realmente ese acto, cada año que pasa, es más hortera y repetitivo, pero aplaudido por el personal y cuando se aplaude una cosa como esta es que poco hemos avanzado, pero ahí estamos fijos y convencidos de que nuestra Fira es la «millor Fira el món». Menos lobos Caperucita y reconozcamos que estamos estancados en un callejón (en el de los toros no, porque no hay) con pocas salidas. Pues brindemos con zumo de naranja y adelante con los faroles. El trabajo de los organizadores, impoluto, pero las Órdenes de quienes realmente mandan y programan en la ejecución, es un copia y pega. Después de toda una Fira, anunciar a bombo y platillo que los dos actos que nos han identificado por la multitud han sido un Festival de la Cançò que de Festival tuvo lo que un servidor tiene de monja. Representar un teatro-musical en el XXV aniversario del viejo festival no deja de tener su gracia, aunque se haya podido ver y escuchar a nuestros grandes Feliu Ventura y Pep Botifarra. Pude ver «El Tocadiscos de Joan Fuster» en el Teatro Principal unas semanas antes y el espectáculo debería haberse bautizado con otro nombre. Además, se conmemora un XXV Aniversario de una forma extraña (algún día nos explicarán como se cuentan los años y las ediciones y desde donde comienzan los XXV). Por otra parte, hemos sido felices al comprobar que se ha consolidado el gran espectáculo de los comedores de fartons y bebedores de horchata. Eso sí que comienza a identificarnos con lo que se ofrece. Si la Fira de Xàtiva tiene que ser aumentar dotaciones económicas y presentar como héroes a unos tíos que se zampan 50 fartons sin respirar, pues nada, a continuar con el récord y a mostrarle a Ximo Puig cuando viene por estas tierras para que le regalen el garrote, que aquí, como siempre, «més que ningú» e incluso convertir el vaso de horchata en la bebida oficial de la Fira y olvidarse ya de los melones, que solo son un recuerdo de tiempos pasados, que dicho sea de paso, en ningún caso fueron mejores.