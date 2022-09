Un incendiario mantiene en vilo a Canals tras causar varios fuegos

Un incendio que se presume intencionado en la ribera del río Canyoles sobresaltó ayer a los vecinos de Canals en torno a la una de la tarde. Una intensa columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda y unas llamas de varios metros de altura hicieron temer lo peor. El fuego se originó en una zona de frondosa vegetación donde abundan las cañas, aunque se extendió hasta ocupar superficie forestal y obligó a movilizar dos medios aéreos, tres cambiones cuba, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba y dos brigadas del Consorcio Provincial de Bomberos. También acudieron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil para garantizar la seguridad, junto a la alcaldesa de Canals, Mai Castells.

La rápida actuación de los equipos de emergencia permitió dar por controlado el incendio en apenas una hora y 40 minutos. Los primeros indicios apuntan a que el fuego fue provocado por la mano del hombre, teniendo en cuenta que se inició detrás de un enrejado ubicado en la Avenida de Quernes que separa el lecho del río del núcleo urbano, una zona de fácil acceso para los viandantes, según apuntan fuentes municipales. En la misma avenida se ubica el centro de salud de la población. En las inmediaciones del fuego -cerca del puente del Matadero- había varios coches estacionados y no muy lejos algunas casas, pero no hubo que lamentar daños materiales. No se trata de un incidente aislado en la localidad. Junto a este se investigan otros conatos registrados este verano que también se cree que han sido provocados.

Hace escasas dos semanas, otro incendio originado en un solar lleno de maleza, restos de poda y basura salió a la luz pública porque amenazó con destruir diversos coches y naves industriales en el extrarradio de Canals. La providencial intervención de unos guardias civiles de paso que armados con un extintor lograron contener las llamas hasta la llegada de los bomberos ayudó a evitar males mayores.

Los incendios estivales en los cañares que circundan el río Canyoles son recurrentes en los últimos años en este municipio de la Costera. La zona de ribera donde se produjo el incendio de ayer -que se dio por extinguido a las 16.30 horas de la tarde, aunque varios medios se quedaron refrescando el perímetro- es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), responsable de las autorizaciones para la retirada de las cañas. En las últimas semanas, distintas localidades han alertado de la falta de limpieza en los barrancos y los márgenes de los ríos de cara a los incendios, pero también a las lluvias que puedan venir este otoño.