L'Alcúdia de Crespins arriba hui a l'equador de les seues festes, i engega hui un cap de setmana replet d’acte i que es preveu multitudinari, després que dissabte passat el tradicional pregó iniciarà les Festes Majors. Unes festes que està complint amb totes les expectatives "la veritat és que esperàvem aquestes festes com a aigua beneïda i estan anant molt bé", ha explicat la regidora de Festes, Amparo Albalat. I és que segons l'edil "la gent tenia moltes ganes de sortir al carrer, de festa, de parlar amb la gent, de ballar i d'abraçar-se". De fet, durant els últims dies replets d'activitats, la participació ha sigut molt elevada, tant en les revetlles populars, com en els actes culturals, lúdics i religiosos.

Ja hui, l'Alcúdia de Crespins enceta la recta final amb el dia de les quintes i els vells amb una festa de "tardeo", el berenar de jubilats, el sopar de quintes i l'actuació de l'orquestra "Mónaco".

Demà arriba una de les jornades més esperades amb el dia de les paelles que comptarà amb l'actuació de "Sansaru Tour", dissabte serà el dia de les disfresses, amb la desfilada infantil a partir de les 19:00 hores i cercavila de disfresses i carrosses la mitjanit, que precedirà a la revetlla de l'orquestra "Next". El punt final a les festes arribarà amb la pujà del Santíssim Crist, que se celebra el diumenge, 11 de setembre.

En acabar, el gran castell de focs d'artifici des del tossal de l'ermita serà la cloenda de les Festes Majors de l'Alcúdia de Crespins 2022.

Per la seua banda, l'alcalde, Pepe Garrigos, ha valorat molt positivament el gran èxit de participació en tots els actes, així com el fet de tenir poques incidències gràcies al comportament que està tenint la gent. Finalment, Garrigós anima a la gent a gaudir de la recta final de les Festes Majors com fins ara.