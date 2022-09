Condenan al dueño de un pastor alemán que mordió a un instalador de fibra óptica en Xàtiva

La Audiencia Provincial de Valencia ha reconocido el derecho de un trabajador a ser indemnizado con la cantidad de 8.000 euros por las lesiones sufridas en una pierna como consecuencia de las mordeduras de un pastor alemán que le atacó cuando se disponía a efectuar una instalación de fibra óptica en un chalé de Xàtiva. La sentencia estima el recurso presentado por el demandante y revoca el pronunciamiento previo dictado por el juzgado de instrucción nº4 de la capital de la Costera, que en 2021 desestimó la demanda interpuesta por el operario.

Los hechos se remontan al mes de julio de 2018, cuando el instalador accedió a la propiedad y el perro se le abalanzó encima tras habérsele soltado la cadena que lo mantenía retenido. El empleado sufrió importantes heridas que requirieron 94 días para curarse completamente, además de secuelas funcionales y estéticas -tres cicatrices en la cara interna de la pierna- por las que reclamó más de 11.500 euros tanto al propietario del can como a la compañía que lo aseguraba.

En primera instancia, el juzgado cerró la puerta a la reclamación económica puesto que no consideró acreditada la responsabilidad del dueño del pastor alemán ni su falta de diligencia a la hora de controlarlo. La empresa aseguradora defendió durante el juicio que el accidente había tenido lugar por la "actitud irreflexiva" del propio demandante, al que acusó de desoír las indicaciones del hijo del propietario del chalé sobre la entrada por la que debía acceder a la parcela, así como de hacer "caso omiso" del letrero de "perro peligroso" que había colocado en la puerta.

Según declaró el operario, entró al chalé por la puerta principal que daba al garaje después de haber quedado en un punto próximo con el hijo del dueño para que le indicara dónde se ubicaba el chalé en el que debía instalar la fibra óptica. En su recurso, el denunciante negó -como defendió la aseguradora- que le hubieran pedido que entrara por una puerta más estrecha ubicada en la parte de arriba y no por la de la cochera. Según su versión, se limitó a seguir al hijo del propietario -que circulaba con una moto- "con la confianza de que iba acompañado por alguien de la casa" y sin haber visto el letrero que alertaba de la existencia de un perro peligroso en el portón de la casa, argumentando que el mismo se encontraba abierto.

Tras examinar los hechos, la sección 8ª de la Audiencia Provincial no ve probadas las circunstancias sobre las que descansaba la defensa de la compañía aseguradora y del responsable del casa sobre el lugar por el que debía entrar el trabajador. La sala de magistrados considera "sorprendente" que el hijo encargado de indicar la entrada no fuera llamado como testigo por ninguna de las dos partes en el juicio, mientras que otros comparecientes citados no presenciaron ni la supuesta indicación del acceso ni el momento de la agresión. La sentencia sostiene que las consecuencias de la falta de pruebas no puede soportarlas el perjudicado y subraya que los dueños de la casa debieron adoptar "todas las cautelas" para evitar el riesgo del ataque canino.

Aunque los demandados negaron el estrés postraumático denunciado por la víctima porque solo realizó tres de las cinco sesiones de terapia psicológica que se le prescribieron, la Audiencia cree que es entendible que una persona que ha sufrido un ataque de un perro con lesiones que tardan 94 días en curar "conserve un sentimiento de temor y aversión hacia los canes aunque hubiera agotado el tratamiento". La resolución fija en 8.000 euros la indemnización a percibir por el trabajador, con los intereses legales correspondientes.

La sentencia invoca la jurisprudencia existente para recalcar que para que el poseedor de un animal quede exonerado de la responsabilidad civil por el daño que este puede causar, tendría que acreditar que el mismo proviene de una situación de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.