Fichar "ahora y bien"

Primer partido en casa, en la Murta con el Alberic como rival. Hemos empezando ganando, lo que le quita presión al debut en nuestro campo. Ganando y sin excesivos agobios, con el balón parado como protagonista. Importante es empezar bien.

He escuchado con atención a entrenadores rivales destacar lo “complicado” que va a ser el grupo con “históricos” en él, con los dos equipos de Ontinyent, y he escuchado, sobre todo, a uno de los nuestros, Carles Vidal, declarar que, pese a la victoria y su gol, mal lo tiene el Olímpic para estar entre los mejores. Un detalle: los recambios en la segunda parte fueron dos juveniles (que es buena noticia) y en el banquillo quedaron únicamente jugadores de SUDEVA. Si hay que fichar a jugadores con esa experiencia que nos falta tiene que ser ya. Por ilusión y trabajo no va a quedar, pero la temporada es larga, muy larga y los demás, buenos equipos.

Ya sabemos lo que es fichar “tarde y mal”. Hemos visto las consecuencias. Por una vez nos gustaría que ficharan “ahora y bien”. Lo escribí la pasada semana y lo repito: que se dejen de rollos, que no hagan daño, que cumplan, que paguen, que aporten el material necesario… Ya hasta me da igual ser un club sin presidente presente cada domingo.

Y, si se lo puede permitir, hágase socio: porque hay partidos muy interesantes, partidos que no henos visto en muchos años, porque es más económico que otros años y porque usted decidirá el futuro del Olímpic: ¡vale la pena!