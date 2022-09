El Olímpic de Xàtiva debuta este año en la Murta ante el Alberic Sucemart

El Olímpic debuta en la Murta este domingo (18.30h) recibiendo al Alberic Sucemart. El encuentro será dirigido por Sergio Anaya Anaya. Los de Xàtiva llegan, tras haber ganado en la primera jornada en Sueca, «muy motivados», tal como ha expresado en la previa el entrenador Xavi Candel.

Candel podrá contar con todos los efectivos de la plantilla, incluso con Rueda que se perdió la primera jornada al disponer de un permiso especial del club. De un campo pequeño y jugando como visitante se va a pasar a un campo «grande» y como local, pero no habrá cambios destacados en el planteamieto: «Somos un equipo intenso y eso no va a cambiar se juegue donde se juegue». El técnico ha adelantado que el once «será prácticamente el mismo». Hay ilusión en el grupo, pues se llega «con muchas ganas de debutar en casa, y queremos empezar dándole una alegría a la afición, tenemos que ir lógicamente a por los tres puntos». De momento no hay nuevas incorporaciones. Se está advirtiendo de lo complicado que es este grupo con equipos «históricos». La plantilla tiene una media de 22 años. El entrenador ha asegurado que «seguimos trabajando cada día aunque no haya noticias. Es esencial tener 2-3 jugadores más para tener más competitividad en la plantilla y tienen que llegar este mes, sí o sí. Si llegan esos jugadores con experiencia en Tercera podemos aspirar a estar entre los mejores». Quien entrena, pero no puede jugar por la disputa con el club es Pallarés. Candel lo tiene claro: «Está entrenando, su situación es algo que tiene que solventar el jugador y el club».

El rival, el Alberic Sucemart, cayó en la primera jornada 1-2 ante el Muro. Para el técnico es un equipo «muy hecho, serio, repite entrenador, repite casi el mismo, con gente rápida arriba, que juegan bien buscando espacios. Nos obligará a estar muy atentos en defensa». Es el primer partido de la temporada en la Murta, y Candel ha pedido el apoyo de todos: «Necesitamos de todos: socios, amigos, familiares, amigos… se valora mucho en esta categoría tener el apoyo de una afición en casa».