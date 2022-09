Restaurar la primitiva façana de l'esglèsia de Sant Carles?

De nou, l’església de Sant Carles ha sigut escenari dels Moros i Cristians després de dos anys sense festes. Esta vegada, el temple acollia el venerat patró amb tots els honors i acompanyat en solemne processó des de Santa Anna. Una imatge ben distinta a la del trasllat extraordinari d’agost de 2021 quan -per motius sanitaris- el Crist va ser rebut a les portes de l’església per un reduït grup format per autoritats, sacerdots i anderos.

Enguany guardaré per al record l’entrada al temple del Morenet, en una pluja de flors llançades des de la veterana Almánzor i la barca dels Mariners. Una bella estampa que va desaparèixer en anys difícils i que va ser recuperada per l’estudiós de la festa Rafael Ferrero durant la seua presidència en la Societat de Festers. En esta ocasió volguera destacar una imatge associada a este emotiu acte que passa desapercebuda a ulls dels espectadors i que mai ha sigut objecte d’estudi. Damunt de la porta d’accés trobem un alt relleu esculpit que representa al titular de la parròquia: Sant Carles Borromeo. Per a tractar de l’escultura del cardenal de Milà, permeteu-me que avance uns apunts històrics que ajuden a la seua contextualització. L’anterior cronista, Alfredo Bernabeu Galbis, en el seu llibre “Edificios históricos y calles de Ontinyent” ens parlava de la fundació del temple als inicis del segle XVIII a mans dels jesuïtes. Arran de l’expulsió i confiscació dels béns de la companyia, l’església es va constituir en vicaria adscrita a la plebania de Santa Maria. En l’any 1851, el sacerdot Josep Fontana va aconseguir que fora declarada parròquia autònoma. En els transcurs dels anys, els successius rectors de Sant Carles emprengueren millores en l’edifici. Amb motiu de la mort el 23 de febrer de 1923 de José Ramón Ferri, la revista “La Paz Cristiana” destacava la gran tasca desenvolupada pel sacerdot. Entre les obres destacava l’ampliació dels arcs de les capelles laterals per a permetre el pas del pal·li en la processó per l’interior del temple: “Y, señaladamente, de la atrevida, sólida y artística Capilla del Corazón de Jesús, obra que solo una férrea voluntad y exquisitez de gusto de gusto como las suyas”. El nomenament del nou rector de Sant Carles en juliol de 1921, Ramón Gil Climent, va comportar l’execució d’una sèrie d’iniciatives pastorals, afavorides per la pràctica cristiana dels ontinyentins (les hòsties consagrades i repartides en comunió en la parròquia en 1921 van ascendir a 86.000, a Santa Maria 182.000 ). Precisament, en les festes d’aquell mateix any es va estrenar l’himne al Crist de l’Agonia. En la revista “La Paz Cristiana” apareixia esta ressenya: “A la llegada del puente viejo sobre el rio Clariano, una gran masa coral compuesta de pueblo y festeros, saludará al Santísimo Cristo con el estreno del grandioso HIMNO POPULAR RELIGIOSO que ha compuesto el Pbro Don Remigio Valls Galiana y el Maestro D. Rafael Martínez Valls dirigiéndolo el compositor…” Ramon Gil emprengué importants reformes en el temple. En octubre de 1924 s’iniciaven les obres de restauració de la fatxada de l’església. Segons les fonts eclesiàstiques, es tractava de “una mejora que se imponía y que ha de causar general complacencia. El ornato público de la calle más céntrica gana mucho con ello: pero, sobre todo, la parte espiritual recibe no poco favor… porque el exterior de la iglesia bien decorado invita a entrar a los hombres”. En pocs mesos, els obrers van recobrir els murs construïts en pedra amb una capa de morter, tal i com s’aprecia en l’actualitat. Gràcies a les subvencions estatals aconseguides per l’exdiputat a corts, D. Vicente Puigmoltó Rodríguez Trelles y Mayans, comte de Torrefiel, a mitjans de maig de 1925, la reforma de la façana de Sant Carles havia finalitzat. Els contemporanis van considerar que el nou aspecte exterior de l’església era “de gran gusto, especialmente el alto relieve del purpurado de Milán que preside toda la obra”. Les sensibilitats artístiques són altres, preferint ressaltar la pedra nua exempta de recobriments. Tots recordem la valenta iniciativa del plebà Blas Asencio que en 1979 va eliminar la capa de guix que recobria les elegants voltes i nervadures gòtiques de Santa Maria. Però no cal remuntar-se en el temps, en el mes de maig d’enguany en la reforma de la Glorieta es va eliminar el lluït o enfoscat de ciment redescobrint uns murs esplendorosos. Podríem realitzar la mateixa operació de sanejament en la fatxada de Sant Carles?