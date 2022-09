El Atzeneta UE cae frente al CD Roda en el estreno liguero

El Atzeneta UE viajó en la tarde del sábado hasta Villarreal para medirse ante el CD Roda. Los locales consiguieron la victoria por (2-1) ante un Atzeneta que no estuvo acertado de cara portería y un Roda que supo aprovechar sus ocasiones. Es la primera vez en Tercera división que los de la Vall de Albaida no consiguen puntuar en su estreno liguero.

El partido no empezó bien para los de Berna Ballester que en el minuto 4 se vio por debajo en el marcador. Los gualdinegros trenzaron una buena jugada colectiva que termino en los pies de Kike Ferres, ex Atzeneta, que sirvió un centro a Segura para que este abriera el marcador. La reacción de los visitantes fue inmediata y Serpeta probo con un lanzamiento desde la frontal que se fue por encima del travesaño. El Atzeneta no dejó de intentarlo y tanto Víctor Olmedo como Manu Palma en diferentes ocasiones lo intentaron sin fortuna. Por su parte el CD Roda cerca estuvo de poner más distancia en el electrónico, pero el palo lo impidió. En el minuto 34, Fran Giménez, puso la igualada en el marcador tras aprovechar una jugada con varios rechaces en el interior del área. A pocos minutos para el final de la primera parte, Rodri tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado dando entrada a Ortolà. Con el empate a 1 el colegiado señalo el camino a los vestuarios.

Los de Berna Ballester fueron los primeros en avisar que querían el gol de la victoria, con un cabezazo Ortolà que se marchó fuera rozando el palo. De nuevo los locales golpearon al conjunto ‘taronja’, en el minuto 56 Marc Cosme volvía adelantar a los suyos. El Atzeneta no le perdió la cara al partido y se volcó en ataque para buscar el gol que de nuevo pusiera las tablas en el marcador, pero el tanto de los de la Vall no llego al final de los 90 minutos.

Tras el encuentro, el técnico ‘taronja’ Berna Ballester comentaba: “Es una sensación un poco extraña porque el equipo ha estado muy bien en muchas fases del partido, pero hemos pagado muy caro las dos desconexiones que hemos tenido”.

El Atzeneta buscará inaugurar su casillero de puntos el próximo fin de semana en el Regit ante su afición.