La falta de médicos deja sin servicio varios días al centro de salud de Aielo

El verano está siendo "muy complicado" en los centros de salud de muchos municipios por la falta de médicos. Las bolsas están agotadas y los gestores del área sanitaria que abarca las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida tienen que hacer malabarismos para intentar paliar el déficit de personal para que afecte lo menos posible a los pacientes.

En Aielo de Malferit (4.600 habitantes), durante el periodo estival el centro de salud ha estado cerrado algunos días en los que no se ha podido prestar el servicio mínimo no urgente. Ante el déficit de personal, en ocasiones se tienen que desplazar médicos de otros pueblos a esta localidad para atender las consultas ordinarias de atención primaria, pero otras veces no queda otra opción que ofrecerles a los usuarios que se trasladen a otros centros para ser examinados.

A la vista del "malestar" y de la "sensación de desatención" que esta coyuntura extraordinaria ha generado en el municipio, el alcalde de Aielo, Juan Rafael Espí, se reunió ayer con la cúpula del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent para intentar buscar soluciones. Una de las fórmulas alternativas que los responsables sanitarios se comprometieron a estudiar durante el encuentro fue la puesta en marcha de jornadas especiales de trabajo en horario de tarde con el objetivo de mejorar la asistencia sanitaria en este municipio de la Vall d'Albaida.

Desde la dirección de atención primaria del área de salud recalcan el esfuerzo que están desplegando los facultativos para intentar evitar la problemática de la desatención en los pueblos combinando y espaciando más sus turnos de vacaciones para poder cubrirse unos a otros. De esta manera, aunque el periodo durante el cual hay médicos de descanso será más largo este año, se intenta que siempre haya personal para garantizar el servicio. En cualquier cosa, se prevé ir recuperando poco a poco la dinámica de normalidad y que no se repitan las dificultades que se dieron en agosto, un mes con más complicaciones de personal.

El alcalde de Aielo trasladó a los dirigentes sanitarios su preocupación por lo sucedido este verano y, aunque salió con "buenas sensaciones" de la reunión, recalcó que su ayuntamiento estará "vigilante" para que los problemas no se vuelvan a repetir y los vecinos no reciban "la atención que merecen", con la implementación de mejoras.

Además de aumentar las listas de espera para pedir cita, la falta de médicos sigue afectando a otras poblaciones de las tres comarcas como Otos, donde los vecinos denuncian que llevan sin pediatra desde julio, una situación que podría alargarse hasta noviembre. Ayer el concejal de Sanidad del municipio mantuvo una reunión con el Departamento de Salud de Gandia para intentar buscar soluciones. En Bellús, el ayuntamiento también denunció a comienzos de verano que el pueblo se había quedado sin médico sin previo aviso. En otras localidades también han tenido que cerrar los centros de salud algunos días o han dejado de prestarse los servicios integrales de atención primaria durante el periodo estival.