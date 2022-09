El ministerio para la Transición Ecológica ha terminado el análisis de la ejecución de los avales en La Pobla del Duc y, una vez finalizados todos los trámites administrativos, el resultado ha sido la incautación de 61.900 euros por parte del Estado por no haber cumplido los plazos y no haber construido las instalaciones comprometidas.

Desde el actual equipo de gobierno recordaron ayer que ayuntamiento de La Pobla del Duc, gobernado por el Partido Popular en 2009, "pretendía ejecutar un proyecto de instalaciones fotovoltaicas y depositó ante el ministerio unos avales firmados por el alcalde de aquel momento, Natalio Navarro, por mediación del BBVA. Al no ejecutar dichas instalaciones, el ministerio ha incautado dichos avales".

"El BBVA, ante el incumplimiento, cobró de la cuenta del ayuntamiento los avales que pagó al ministerio por un importe de 61.900 euros", exponen.

También apuntan que el entonces ministro de Energía del Gobierno de Mariano Rajoy, Álvaro Nadal, exigió que los adjudicatarios instalaran los proyectos antes del 16 de abril de 2011.

Desde el consistorio también detallan que aval exigido y ejecutado ha sido de 61.900 € por la no instalación de placas fotovoltaicas en el Ayuntamiento, el Centro Social y las Naves Nido, cuyo plazo de construcción límite era el 16 de abril de 2011, unos meses antes de las elecciones municipales de 2011. "En aquel momento no hubo ninguna mención a la decisión de dejar perder esta inversión, ni ninguna referencia durante la campaña electoral del Partido Popular sobre este tema. El resultado de esa decisión ha sido la incautación de los avales por no ejecutar las obras correspondientes, con una pérdida que asciende a 61.900 €", apuntan.

Por todo ello, el alcalde Vicent Gomar afirma que “no entendemos que una inversión subvencionada, con los proyectos preparados, no se ejecutase.” “No podemos tolerar ni entender que en ningún momento hayamos tenido una explicación por parte del Partido Popular de la Pobla del Duc”, prosigue el primer edil. "Deberían tener una explicación lógica y motivos por los que una vez hechos todos los trámites, no se ejecutaron dichas instalaciones", comenta.

“Se espera que el Partido Popular de La Pobla del Duc informe a la población sobre este tema de una manera coherente”, alega el actual consistorio, “para explicar estos nuevos tufos en las arcas municipales”.

Desde el ayuntamiento de la Pobla del Duc exigen explicaciones al Partido Popular, y pide responsabilidades frente a la cifra de 61.900 euros que les ha costado a los vecinos y vecinas de la Pobla del Duc, y que además no cuenta con las mencionadas instalaciones fotovoltaicas que en abril de 2011 deberían haber estado en funcionamiento.

“El partido del PP que gobernaba en esa época, las personas que estaban y están en las listas electorales del Partido Popular en las siguientes legislaturas, junto con los instigadores de estas no inversiones, son las que deberían aclarar los motivos por los cuales no se ejecutó la inversión y se dejó perder la ayuda, los avales, y lo que es peor, la pérdida de los beneficios que podía aportar dicha inversión en energías renovables y el ahorro energético derivado para la Pobla”, concluye Vicent Gomar, alcalde de la Pobla del Duc.