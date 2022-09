Anuncios turísticos y pocas mejoras en la oferta de Xàtiva

Tras una temporada estival, la primera normal tras la crisis de la COVID-19, en la que la oferta turística de la ciudad ha seguido con su precariedad, se suceden estos días los anuncios municipales en materia de turismo. Actos con motivo del día mundial del Turismo con visitas nocturnas, puntuales, o a espacios cerrados durante todo el año, una nueva edición de una Fira Borja demasiado próxima a la consolidada Fira de Tot Sants de la cercana Cocentaina, la próxima licitación del trenet turístico, mientras se reanuda el bus lanzadera al castillo, suspendido en agosto, mientras en la página web oficial turística se sigue titulando: “¿Qué horarios de subida al castillo tiene el tren turístico? ”, la reapertura, de nuevo parcial, del Espai Borja…

Mientras, la oferta turística permanente de Xàtiva no mejora. Y así parece que seguirá acabadas estas citas puntuales sobre las que, una vez más, sobrevuela la duda de si constituyen realmente una agenda puramente turística, de fácil acceso para visitantes de la ciudad, tras una oportuna y práctica información y promoción en mercados potencialmente emisores –y no sólo la manida nota de prensa con foto institucional-electoral en medios locales- o son simplemente actos culturales destinados a la ciudadanía, bajo el pervertido axioma del “turismo de proximidad” o el de “ser turista en tu ciudad”. En cualquier caso, tanto el vecino de Xàtiva, como el visitante foráneo, se van a encontrar la misma dificultad, durante todo el año, de monumentos cerrados, escasos horarios de apertura, ausencia –todavía- de una entrada conjunta o de visitas guiadas profesionales permanentes, entre otros obstáculos para que la ciudad pueda ser, con garantías, un auténtico destino turístico cultural de referencia en la Comunitat Valenciana.

Ya no es que la oferta habitual no mejore y no se dediquen los esfuerzos y las gestiones de la delegación municipal de Turismo a ello, es que incluso empeora, como es el caso del horario de visitas a la iglesia de Sant Feliu, monumento nacional y colección museográfica valenciana, con un triste menoscabo, además, en su imagen, por la presencia de basuras y restos de botellón, ante el que urge un acuerdo para gestionar su limpieza, vigilar y sancionar actitudes incívicas y hasta delictivas.

Respecto a los horarios de visita y entrada a otros Bienes de Interés Cultural de Xàtiva, la mayoría restaurados con dinero público, como la iglesia de San Pedro, la iglesia del antiguo convento franciscano, la ermita de Santa Ana, el palacio de Alarcón, el antiguo Real Monasterio de Santa Clara, la torre del Sol o el yacimiento de Cova Negra, así como de otros espacios monumentales que pueden dar un extenso contenido a la visita a la ciudad, como el antiguo convento de los agustinos, el palau de l’Ardriaca, los calvarios alto y bajo, los baños árabes, los restos del ninfeo romano, la iglesia de Sant Josep, la iglesia del antiguo convento de los mercedarios, o la nevera, la situación, a la vista está, tampoco mejora.

Publicaba hace unas semanas un medio nacional que Morella, en su lucha por que las obras de su futuro parador se reanuden, está gestionando con el Ministerio reabrir al público el antiguo convento de Sant Francesc, una vez finalizadas las intervenciones arqueológicas y las obras del claustro. Sus responsables municipales son conscientes que, como destino turístico, hay que mantener abiertos al visitante e incorporados a la oferta, con visitas por guías profesionales, sus principales recursos monumentales y explotar nuevos atractivos -como el espacio museístico abierto en la puerta de San Miguel de la muralla, dedicado a los dinosaurios encontrados en su término municipal-. No tener claro que las actividades puntuales y extraordinarias han de servir para reforzar y complementar una oferta turística permanente y perfectamente operativa es, de nuevo, comenzar la casa de la dinamización turística de Xàtiva por el tejado.