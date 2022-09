Con motivo de la semana europea de la movilidad, Aspromivise no ha dudado al aportar su colaboración a esta iniciativa ecologista y limpia. El pasado viernes, un grupo numeroso de usuarias realizó unas rutas senderistas por diferentes lugares de Xàtiva. Emma Ferri, una de las participantes en esta jornada comentaba que “independientemente de las capacidades de las usuarias todas han participado en la jornada, que ha tenido el caminar como elemento protagonista. Ha sido un día enriquecedor y en el que hemos visto la importancia de utilizar medios de movilidad sostenibles. Tenemos que hacer intervenciones para tener cuidado de nuestro planeta, y esto empieza con la responsabilidad de cada cual. Aspromivise tiene que ser ejemplo de entidad ecologista”, señalaba.

Teniendo siempre presente el lema que la Comunidad Europea utilizaba este año de “Mejores conexiones” y en el que tiene como finalidad difundir los beneficios del uso de mediados de transporte sostenibles ha realizado diferentes rutas adaptadas a las capacidades de las personas que participaban. Además ha querido hacer su iniciativa de Walk 21, una entidad que promueve el andar como recurso principal para la movilidad de las personas. Su fundador, John Butcher refleja que “andar es la primera cosa que un niño/a quiere hacer y la ultima a la que una persona grande desea renunciar. Andar es el ejercicio que no necesita un gimnasio.

Es la prescripción sin medicina, el control de peso sin dieta y el cosmético que no se puede encontrar en una farmacia. Es el tranquilizante sin pastillas, la terapia sin un psicoanalista y el ocio que no cuesta un céntimo. Además, no contamina, consume pocos recursos naturales y es altamente eficiente. Andar es conveniente, es tan natural como respirar”. Un manifiesto de intenciones que, a juicio de Aspromivise "todas tenemos que interiorizar para dejar un planeta más saludable a posteriores generaciones".